الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى رحيل القديسة ماري كاترين كاسبر

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، ذكري رحيل القديسة ماري كاترين كاسبر.

وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرتها قائلا: ولدت ماري كاترين كاسبر في ٢٨ مايو ١٨٢٠، درنباخ ، ألمانيا ، لعائلة مكونة من ثمانية أطفال ، وكانت السابعة بينهم. عائلة من الفلاحين الفقراء، وتم تعميده باسم كاثري بسبب الأمراض المتكررة لكاثرين في طفولتها تمكنت من الحصول على قدر بسيط من التعليم ، عند وفاة والدها ، اضطرت عائلة كاثرين التي كانت في الثانية والعشرين من عمرها إلى بيع المنزل والانتقال للإيجار ؛ أُجبرت كاثرين على القيام بأعمال ذليلة ، حتى تلك المتعلقة بتكسير الحجارة لبناء الطرق ، من أجل إعالة أسرتها. وكانت لديها دعوة للتكريس خاصة كعطية من الرب لها .

وأضاف: فتحدثت مع أسقف مدينة ليمورغ عن دعوتها، فأعجب بها الأسقف وراي صدق دعوتها فمنحها لإذن ببناء منزل صغير حيث يمكنها جمع بعض الفتيات اللاتي يشعرن بنفس الدعوة . في النهاية وافق الأسقف وتولت كاترينا البناء ، على الرغم من عدم وجود مال عمليًا ، ولكن بدعم من رجال الرعية. بعد فترة توقف العمل بسبب الأمطار الغزيرة ؛ فيما بعد ماتت والدة كاثرين وأصيبت هي نفسها بالتيفوس.

وواصل: ومع المثابرة والصلاة العميقة المستمرة لتكمل رسالتها ،لذا في عيد انتقال العذراء عام 1848 ، تمكنت كاثرين ورفاقها من الانتقال إلى المنزل الجديد ، الذي أصبح على الفور مركزًا للأعمال الخيرية لجميع الفقراء في المنطقة. اجتذبت كاثرين دعوات كثيرة من الفتيات ، فوضع أسقف مدينة ليمورغ القواعد والقوانين المشتركة لحياتهم. اختارت كاثرين اسم الرهبنة قائلة: "نود أن نُدعى الخادمات الفقيرات ليسوع المسيح وأن تكون مريم العذراء شفيعة لنا. و في عام 1851 حصلوا على إذن لتأسيس الرهبنة الناشئة والنذور خلال احتفال يرأسه الأسقف في كنيسة أبرشية ويرجز ، لكن عدد المصلين كان كثيفًا لدرجة أن الأسقف كان عليه أن يترأس القداس في الهواء الطلق.

وأكمل: عند استلام الثوب الرهباني ، أخذت كاترينا اسم ماري. عرفت بشكل عام منذ ذلك الحين باسم الأم ماريا ، وبدأت في إرسال راهباتها في مهمات تمريض وتوفي بعضهن بسبب الوباء. تأسيس بعثات جديدة في القرى المجاورة.وبدات في بناء منازل صغيرة على نفس طراز المنزل الأول كان كل منزل يضم عادة أربع راهبات: اثنتان من الممرضات ، وأحداهما تدير روضة للأطفال ، والرابعة كانت تحرس المنزل ، مع المتقاعدين أو المشردين الذين بقوا هناك. وبدأت هيئات تطلب راهبات للخدمة لديهم.