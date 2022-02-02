الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«إف بي آي» يحذر اللاعبين في أوليمبياد بكين من القرصنة الإلكترونية

أوليمبياد بكين
أوليمبياد بكين

وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي " إف بي آي " تحذيرا إلى اللاعبين الرياضيين الذين يعتزمون المشاركة في الأولمبياد الشتوية في بكين بضرورة عدم اصطحاب هواتفهم المحمولة حتى لا تتعرض للاختراق.

وحسب الرسالة التي وجهها " إف بي آي " إلى اللاعبين فإنه يتعين عليهم استخدام هواتف مؤقتة خلال فترة الأولمبياد، بسبب احتمالات حدوث هجمات قرصنة عن طريق رسائل البريد الإلكتروني والمواقع المزيفة على الإنترنت التي تبدو وكأنها خاصة بالأولمبياد.

وأوضحت الرسالة، حسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن مثل تلك الأنشطة تتضمن تعطيل الخدمة أو هجمات الفدية أو سرقة البيانات أو الحملات الإعلانية الوهمية أو حملات التضليل المعلوماتي، مشيرة إلى أنه لو نجحت تلك الأعمال فإنها قد تتسبب في إغلاق البث الحي للأولمبياد أو سرقة أو تسريب معلومات حساسة أو التأثير على البنية التحتية الرقمية العامة أو الخاصة الداعمة لهذا الحدث الرياضي.

وأشارت " إف بي آي " إلى أنه خلال أولمبياد طوكيو 2020 وقع أكثر من 450 مليون حادثة ذات صلة بالقرصنة الإلكترونية رغم أن أيا منها لم ينجح بسبب التدابير التي اتخذتها اليابان لمكافحة تلك الهجمات.

يذكر أن أوليمبياد بكين الشتوية ستنطلق بعد غد /الجمعة/ وتستمر حتى 20 فبراير الجاري.

واشنطن الولايات المتحدة القرصنة الالكترونية أوليمبياد بكين اف بي أي

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وائل لطفي

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