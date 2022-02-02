12 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى فى تيانجين

قال مقر الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 في بلدية تيانجين بشمالي الصين، اليوم الأربعاء، إن المدينة سجلت 12 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى، يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف المقر أن من بين حالات العدوى الجديدة، سُجّلت 6 حالات في حي خبي بالمدينة، و4 حالات في منطقة بينهاي الجديدة، وحالتان في حي خيدونغ.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.