الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

12 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى فى تيانجين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

قال مقر الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 في بلدية تيانجين بشمالي الصين، اليوم الأربعاء، إن المدينة سجلت 12 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى، يوم الثلاثاء الماضي.

 

وأضاف المقر أن من بين حالات العدوى الجديدة، سُجّلت 6 حالات في حي خبي بالمدينة، و4 حالات في منطقة بينهاي الجديدة، وحالتان في حي خيدونغ.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

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