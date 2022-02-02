من بينها لقاء مع المخرج خيري بشارة ننشر فعاليات معرض الكتاب اليوم

في إطار فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يستمر حتي السابع من فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية. تستقبل القاعة الرئيسية، في الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "يحيي حقي بين النقد والرواية".

يشارك في الندوة كل من: دكتور أحمد درويش، والدكتور عبد الحميد الكردي، ويديرها دكتور محمد عليوة

يليها وفي نفس القاعة، في الثانية ظهرا، لقاء بعنوان "مصر اللي بنعيشها ٢" وذلك ضمن المحور الرئيسي، ويشارك في اللقاء كل من: الكاتب أحمد أبو خنيجر، دكتور محمد شبانة، دكتور حسام محسب، وتديرها دكتورة نهلة إمام.



ــ حلقة فكر

يعقبها في الرابعة مساء، ضمن محور حلقة فكر، ندوة تحت عنوان "رؤية لسينما المستقبل"، بمشاركة المخرجين: أمير رمسيس، وعمر زهيري ويديرها آدم ميكوي.

وفي نفس القاعة في السادسة مساء، لقاء مع المخرج السينمائي الكبير خيري بشارة يديره ويحاوره الناقد السينمائي أحمد شوقي.

فعاليات قاعة ضيف الشرف

أما قاعة ضيف الشرف، فتستقبل العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية، والتي تبدأ في الثانية عشرة من ظهر اليوم، بلقاء تحت عنوان "ترسيخ الوعي لدي الشباب والحفاظ علي قيم المواطنة"، وذلك ضمن محور الندوات النوعية، ويشارك في اللقاء كلا من: دكتور أسامة العبد والدكتور نبيل السمالوطي، ويدير اللقاء دكتور سامي الشريف.

وفي إطار فعاليات ضيف الشرف، تستضيف نفس القاعة، في الثانية ظهرا، لقاء بعنوان "يوناني مصري.. كفافيس"، بمشاركة كل من: دكتور حمدي إبراهيم، الروائي طارق إمام، يني ميلاخربتودي، ويدير اللقاء الكاتب فتحي سليمان.

يليها في الرابعة عصرا، ندوة بعنوان "يوناني مصري.. في الفن والسينما"، بمشاركة كل من: دكتورة إيمان عز الدين، وائل سعيد، يني ميلاخربتودي، دكتور طارق رضوان ويدير اللقاء دكتور حاتم ربيع.

يعقبها في السادسة مساء، ضمن المحور، احتفالية بعنوان "٢٠٠ عام علي ميلاد دستويفسكي"، ويشارك في الاحتفالية كل من المترجمين : دكتور أنور إبراهيم، دكتور محمد نصر الدين الجبالي، دكتور عزيز علي، دكتور مراد جانين، والفنان محيي إسماعيل، ويدير الاحتفالية دكتور شريف جاد.

أنشطة المكتبة الأدبية

أما قاعة المكتبة الأدبية، بقاعة بلازا 1 فتستهل أنشطتها اليوم الأربعاء، في الثانية عشرة ظهرا، بندوة لمناقشة كتاب "مستقبل الصحافة الإلكترونية"، من تأليف محمد رفعت، ويناقش الكتاب كل من: دكتور طارق الرفاعي، دكتورة رضوي عبد اللطيف، محمد شعير، ويديرها محمد عزوز.

يعقبها في الثانية، ملتقي الشعراء، بمشاركة كل من: ناجي عبد اللطيف، كمال أبو النور، محمود حشيش، يونس أبو سبع، محمد طايل، محمد أبو العزايم، شهدان الغرباوي، عادل العدوي، طارق المرسي، محمد سادات التوني، ويدير اللقاء مدحت العيسوي.

وفي السادسة مساء، الأمسية الشعرية الثانية، بمشاركة الشعراء: الشاعرة الجزائرية فضيلة ملهاق، صلاح اللقاني، ومن عمان الشاعرين: إبراهيم البجلاتي، وعبد الرزاق الروبيعي، ومن ليبيا الشاعر جمعة الفاخري، محمود شرف، عبد الرحمن مقلد، أحمد جمال مدني، محمد مملوك، ويدير الأمسية الناقد مدحت صفوت.