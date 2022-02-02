استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في فرنسا، أبلغ معهد الصحة العامة عن وفاة 382 شخصًا، وإصابة 416 ألفًا و896 آخرين بالفيروس التاجي، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة هناك إلى 131 ألفًا و312 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 19 مليونًا و557 ألفًا و626 إصابة.

وسجلت سلطات الصحة البريطانية 219 حالة وفاة، و112 ألفًا و458 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد حالات الوفاة في المملكة المتحدة إلى 178 ألفًا و488 شخصًا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 17 مليونًا و428 ألفًا و345 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 427 حالة وفاة، و133 ألفًا و142 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 146 ألفًا و925 حالة، وإجمالي الإصابات 11 مليونًا و116 ألفًا و422 إصابة.

كما سجل معهد الصحة الوطني الهولندي 16 حالة وفاة، و105 آلاف و840 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في نذرلاند 21 ألفًا و293 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 4 ملايين و538 ألفًا و375 إصابة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 24 ألفًا و308 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و965 ألفًا و719 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 103 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 23 ألفًا و608 حالات، حسبما ذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية.

أما جارتها قبرص، سجلت 3038 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت صحيفة "سيبرس ميل" القبرصية، أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 259 ألفًا و784 حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 734 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 40 ألفًا و18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و256 ألفًا و543 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 60 ألفًا و122 حالة، عقب تسجيل 97 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 42 ألفًا و851 إصابة جديدة و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و710 آلاف و619 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 3 آلاف و770 حالة وفاة.

وفي سويسرا، أعلن المكتب الفيدرالي للصحة العامة، تسجيل 22 ألفًا و347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و244 ألفًا و90 إصابة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إلى 12 ألفًا و637 وفاة.