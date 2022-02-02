وادى الرصراص موقع استثنائى للفنون الصخرية.. محاضرة بالثقافى الإيطالى اليوم

ينظم المركز الثقافي الإيطالي ويبينار بعنوان" وادي الرصراص موقع استثنائي للفنون الصخرية في صحراء شرق أسوان" مساء اليوم الأربعاء في تمام السادسة مساءً عبر تطبيق زوم.

يسلط هذا الموعد الجديد مع علم الآثار الإيطالي في مصر الضوء على الفنون الصخرية لوادي الرصراص. هو موقع مهم يلقي ضوءًا جديدًا على عصور ما قبل التاريخ المصرية والعالمية. يدير اللقاء كل من البروفيسور ماريا كارميلا جاتو والبروفيسور أنطونيو كورشو.

يذكر أن البعثات الأثرية الإيطالية شاركت في عدة اكتشافت أثرية مؤخرا بالتعاون مع عدد من البعثات المصرية والأمريكية والسويدية في غرب أسوان حيت تم اكتشاف ما زالت أرض أسوان يوجد بها العديد من الكنوز الفرعونية العريقة حيث تم اكتشاف بقايا حصن روماني يتضمن بقايا كنيسة من أوائل العصر القبطي، وبقايا معبد من العصر البطلمي.

وهذا الكشف الأثري ليس الأول بل كان يوجد عدد من الإكتشافات الأثرية في أسوان السنوات القليلة الماضية أبرزهم أكتشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو عن أربعة لوحات جنائزية من "الحجر الجيري"، وتمثال لشخص جالس بوضع القرفصاء وتمثالين للمعبود "حورس" من الحجر الرملي.

بقايا معبد روماني بمنطقة "رصراص" بكوم أمبو بقايا معبد روماني يحمل أسماء أباطرة رومان "دوميتيان (81-96 م)، هادريان (117-138م)”.

كما تم اكتشاف لمشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد كوم امبو تمثال ضخم من الحجر الرملي يمثل الملك "رمسيس الثاني" (1279- 1213 ق.م) وكذلك رأس تمثال خاصة بالملك "رمسيس الثاني“

وكما تم اكتشاف تمثال من الحجر الرملي على هيئة أبو الهول يعود إلى العصر البطلمي بالاضافة إلى مجموعة من اللوحات

وتم اكتشاف عدد كبير من الأختام الأسطوانية الشكل التي نقش عليها أسماء ملكية ملوك من الأسرة الخامسة ومنهم؛ أوسركاف (2494-2487 ق.م) نفر إر كا رع (2475- 2455 ق.م)، إذ يكشف عن الأهمية الكبيرة لمدينة كوم أمبو كمركز إداري لمصر العليا في الدولة القديمة.