الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وادى الرصراص موقع استثنائى للفنون الصخرية.. محاضرة بالثقافى الإيطالى اليوم

وادى الرصراص
وادى الرصراص

ينظم المركز الثقافي الإيطالي ويبينار بعنوان" وادي الرصراص موقع استثنائي للفنون الصخرية في صحراء شرق أسوان" مساء اليوم الأربعاء في تمام السادسة مساءً عبر تطبيق زوم.

 

يسلط هذا الموعد الجديد مع علم الآثار الإيطالي في مصر الضوء على الفنون الصخرية لوادي الرصراص. هو موقع مهم يلقي ضوءًا جديدًا على عصور ما قبل التاريخ المصرية والعالمية. يدير اللقاء كل من البروفيسور ماريا كارميلا جاتو والبروفيسور أنطونيو كورشو.

 

يذكر أن البعثات الأثرية الإيطالية شاركت في عدة اكتشافت أثرية مؤخرا بالتعاون مع عدد من البعثات المصرية والأمريكية والسويدية في غرب أسوان حيت تم اكتشاف ما زالت أرض أسوان يوجد بها العديد من الكنوز الفرعونية العريقة حيث تم اكتشاف بقايا حصن روماني يتضمن بقايا كنيسة من أوائل العصر القبطي، وبقايا معبد من العصر البطلمي.

 

وهذا الكشف الأثري ليس الأول بل كان يوجد عدد من الإكتشافات الأثرية في أسوان السنوات القليلة الماضية أبرزهم أكتشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو عن أربعة لوحات جنائزية من "الحجر الجيري"، وتمثال لشخص جالس بوضع القرفصاء وتمثالين للمعبود "حورس" من الحجر الرملي.

 

بقايا معبد روماني بمنطقة "رصراص" بكوم أمبو بقايا معبد روماني يحمل أسماء أباطرة رومان "دوميتيان (81-96 م)، هادريان (117-138م)”.

 

كما تم اكتشاف لمشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد كوم امبو تمثال ضخم من الحجر الرملي يمثل الملك "رمسيس الثاني" (1279- 1213 ق.م) وكذلك رأس تمثال خاصة بالملك "رمسيس الثاني“

 

وكما تم اكتشاف تمثال من الحجر الرملي على هيئة أبو الهول يعود إلى العصر البطلمي بالاضافة إلى مجموعة من اللوحات

 

وتم اكتشاف عدد كبير من الأختام الأسطوانية الشكل التي نقش عليها أسماء ملكية ملوك من الأسرة الخامسة ومنهم؛ أوسركاف (2494-2487 ق.م) نفر إر كا رع  (2475- 2455 ق.م)، إذ يكشف عن الأهمية الكبيرة لمدينة كوم أمبو كمركز إداري لمصر العليا في الدولة القديمة.

المركز الثقافي الإيطالي ويبينار وادي الرصراص للفنون الصخرية أسوان زوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

«الصحة» تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا وأعراض أوميكرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى