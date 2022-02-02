الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجان من الصحة للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى بمستشفيات الغربية

مستشفى المنشاوي العام
مستشفى المنشاوي العام

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه فى إطار المتابعات المستمرة من وزارة الصحة والسكان تفقد فريق من مكافحة العدوى بالوزارة مستشفى المنشاوي العام، ومستشفي الحميات، للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى وترصد الأمراض الوبائية.

 

وقام فريق مكافحة العدوى بالوزارة رافقتهم دكتورة حسناء محمد وأعضاء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بالمرور على جميع أقسام المستشفيات  ومراجعة كل استعدادات المستشفيات لمواجهة أى موجات محتملة للإصابة بفيروس كورونا.

 

وقام الفريق بالمرور على الأقسام الداخلية والإستقبال والعيادات الخارجية وراجع النظام المتبع وسياسة مكافحة العدوى بالمستشفيات، 
ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة.

 

كما راجع الطرق التي يسير فيها المرضى، مراجعة كاملة لأعداد المصابين ومتلقى العلاج وعمل حصر لمعرفة تطور الحالات المصابة، وفى لقائهم مع مديري المستشفى ناقشوا الإيجابيات والسلبيات ومعدلات الإصابة المحتملة وشكروا المستشفى للجهود الكبيرة، المقدمة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

 

كما وجة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة انتظام سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق سياسات الجودة  بمحافظة الغربية، حرصا من المديرية علي  تطوير منظومة الصحة والمتابعة المستمرة تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان.

 

في نفس السياق قامت لجنة مكبرة بالمرور علي مستشفي المحلة العام بقيادة الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية والدكتورة هناء جاد عضو إدارة الطب العلاجي  والدكتور أحمد الجزار استشاري القلب وقد شمل المرور تفقد اقسام العنايات الحرجة والمتوسطة والاقسام الداخلية ومتابعة الحالات وكذا  العيادات الخارجية.

 

كما أكد  أعضاء اللجنة على التركيز على مكافحة العدوى لاحتواء الإنتشار السريع لفيروس كورونا والتأكيد على البروتوكول المتبع فى العلاج والعزل كما أثنو علي الفرق الطبية والجهد الكبير الذى تبذله المستشفي فى مواجهة جائحة الكورونا وتوفير البيئة المناسبة للعمل وتذليل جميع العقبات.

لجان وزارة الصحة للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى بمستشفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

«الصحة» تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا وأعراض أوميكرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى