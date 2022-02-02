لجان من الصحة للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى بمستشفيات الغربية

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه فى إطار المتابعات المستمرة من وزارة الصحة والسكان تفقد فريق من مكافحة العدوى بالوزارة مستشفى المنشاوي العام، ومستشفي الحميات، للتفتيش على أقسام مكافحة العدوى وترصد الأمراض الوبائية.

وقام فريق مكافحة العدوى بالوزارة رافقتهم دكتورة حسناء محمد وأعضاء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بالمرور على جميع أقسام المستشفيات ومراجعة كل استعدادات المستشفيات لمواجهة أى موجات محتملة للإصابة بفيروس كورونا.

وقام الفريق بالمرور على الأقسام الداخلية والإستقبال والعيادات الخارجية وراجع النظام المتبع وسياسة مكافحة العدوى بالمستشفيات،

ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة.

كما راجع الطرق التي يسير فيها المرضى، مراجعة كاملة لأعداد المصابين ومتلقى العلاج وعمل حصر لمعرفة تطور الحالات المصابة، وفى لقائهم مع مديري المستشفى ناقشوا الإيجابيات والسلبيات ومعدلات الإصابة المحتملة وشكروا المستشفى للجهود الكبيرة، المقدمة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

كما وجة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة انتظام سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق سياسات الجودة بمحافظة الغربية، حرصا من المديرية علي تطوير منظومة الصحة والمتابعة المستمرة تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان.

في نفس السياق قامت لجنة مكبرة بالمرور علي مستشفي المحلة العام بقيادة الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية والدكتورة هناء جاد عضو إدارة الطب العلاجي والدكتور أحمد الجزار استشاري القلب وقد شمل المرور تفقد اقسام العنايات الحرجة والمتوسطة والاقسام الداخلية ومتابعة الحالات وكذا العيادات الخارجية.

كما أكد أعضاء اللجنة على التركيز على مكافحة العدوى لاحتواء الإنتشار السريع لفيروس كورونا والتأكيد على البروتوكول المتبع فى العلاج والعزل كما أثنو علي الفرق الطبية والجهد الكبير الذى تبذله المستشفي فى مواجهة جائحة الكورونا وتوفير البيئة المناسبة للعمل وتذليل جميع العقبات.