في عيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن شاكيرا المغنية الأكثر شهرة

تحتفل شاكيرا بعيد ميلادها في 2 فبراير، المغنية الكولومبية التي اشتهرت بأغانيها الناجحة متى وأينما كانت، هي الفنانة الكولومبية الأكثر مبيعًا على الإطلاق وواحدة من أنجح المطربات اللاتينيات،هي الطفلة الوحيدة لوليام مبارك تشديد ونيديا ريبول تورادو، هاجر أجداد شاكيرا لأبيها من لبنان إلى مدينة نيويورك واسمها الكامل هو شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول، وهو مأخوذ من الكلمة العربية "شاكرين".

سجلت المغنية الجميلة ألبومها الأول عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها فقط، وتتحدث عدة لغات مثل الإسبانية والبرتغالية والإنجليزية وكذلك بعض الإيطالية والفرنسية والكتالونية، كما أنها هى وزوجها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، يشتركان في نفس عيد الميلاد، ولديهما طفلان، ويحبان بعضهما البعض على الرغم من فارق السن بينهما.

تمت دعوة شاكيرا إلى البيت الأبيض من قبل الرئيس أوباما في عام 2010 لمناقشة تنمية الطفولة المبكرة وفي عام 2011 تم تعيينها كعضو في مبادرة البيت الأبيض حول التميز التعليمي لذوي الأصول الأسبانية، وكانت سفير اليونيسف الدولية للنوايا الحسنة وداعية مخلصة للأطفال، حيث تم تعيين المغنية سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف في 24 أكتوبر 2003.

وفقًا لموقع «india» شاكيرا هي مؤسسة Pies Descalzos، التي توفر للأطفال النازحين والمحرومين في كولومبيا إمكانية الحصول على تعليم جيد، وكانت شاكيرا نجمة التسعينيات، وحصلت حينها على ثمانية جوائز لاتينية واثنتين من جوائز الجرامي في الولايات المتحدة.

تميزت أزياء شاكيرا بالجرأة، كذلك الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز MTV Europe Music Awards لعام 2009 فستان قصير لامع من الترتر من تصميم باميلا رولاند والذي يتميز برقبة طويلة متدلية.

كانت تهتم أيضًا أثناء حضورها المهرجانات بارتداء بذلة سوداء مقلمة بلا قميص، وكانت تنهي الإطلالة بقلادة مميزة، وعرفت بحبها لبدل الرقص الشرقي، وحزام أنيق حول فخذيها.