ارتفاع سعر اليورو للشراء والبيع الأربعاء 2-2-2022

واصل سعر اليورو للشراء والبيع، اليوم الأربعاء، ارتفاعه أمام الجنية المصري لدى البنوك المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري، وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار البيع والشراء لمعظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.

سعر اليورو الأربعاء 2-2-2022

وتراوح سعر اليورو بين 17.549 جنيه - 17.631 جنيه للشراء و 17.7473 جنيه – 17.774 جنيه للبيع، إذ احتفظ بنك الإسكندرية بأقل سعر شراء لليورو بين البنوك المصرية رغم ارتفاعه من 17.419 جنيه لـ 17.549 جنيه للشراء ومن 17.623 جنيه لـ17.774 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو أعلى مستوياته لدى البنك المركزي المصري بعدما ارتفع من 17.4697 جنيه لـ 17.6310 جنيه للشراء ومن 17.5850 جنيه لـ 17.7473 جنيه للبيع.

و ارتفع سعر اليورو "بنكنوت" و"التحويل" ببنك مصر من 17.4214 جنيه لـ 17.5512 جنيه للشراء ومن 17.6257 جنيه لـ 17.7516 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر اليورو فى البنك الأهلى "بنكنوت" و"تحويل" من 17.4214 جنيه لـ 17.5512 جنيه للشراء، ومن 17.6257 جنيه لـ 17.7516 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى ارتفاع من 17.4437 جنيه لـ 17.5737 جنيه للشراء ومن 17.6228 جنيه لـ 17.7741 جنيه للبيع.

كانت منطقة اليورو التي تضم 27 دولة، قد سجلت أقل معدل بطالة فى تاريخها منذ عام 1998 بعدما هبط إلى 7% خلال شهر يناير الماضي 2022، مع تراجع عدد الأشخاص الباحثين عن فرص عمل تراجع بـ1,8 مليون شخص.

كما سجل معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو 5.2% لعام 2021، بعد ركود تاريخي في العام السابق بلغت نسبته 6.4%، رغم ما تشهده القارة الأوروبية من ارتفاع معدلات الإصابة بمتحور دلتا وأوميكرون، وسط مخاوف من اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا بإحدى المدن الصينية قيل إنها قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر.