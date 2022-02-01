غدًا.. بدء سحب ملف التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

يبدأ مجلس الدولة، غدًا الأربعاء سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، وتستهدف المسابقة خريجي وخريجات كليات الشرطة والحقوق والشريعة والقانون دفعة 2021 لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وقال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، نائب رئيس مجلس الدولة، إن تقديم الملف مستوفى المستندات سيكون فى المدة من السبت 19 فبراير المقبل وحتى نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022، على أن يتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية.

شروط الوظيفة تتضمن:

1.أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل.

2.ألا يزيد العمر عن 30 عامًا.

3.أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

4.أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.

وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.