الحبيب الجفرى: أولى ليالى شهر رجب يستجاب فيها الدعاء

قال الحبيب على الجفرى، الداعية اليمنى، عبر صفحته الرسمية بموقع التوصل الاجتماعى "فيس بوك": “الحمد لله الذي ذهب بجمادى الآخر وجاء برجب، نسأل الله أن يكون هلال يُمْنٍ ورشد”.

وتابع "الجفرى" عبر صفحته الرسمية: قائلا: “اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلِّغنا رمضان، هذه أولى ليالي شهر رجب وهي ليلة تستجاب فيها الدعوات، وقد عهدنا الأشياخ يحرصون على الإستغفار بعد صلاتَي الفجر والعشاء بهذا الإستغفار: رب اغفر لي وارحمني وتُبْ علَيّ”.

وأوضح "الجفرى" أن شهر رجب هو شهر البركات والنفحات والعطايا، ففى هذا الشهر المبارك، أسرى الله عزوجل بحبيبه سيدنا محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذه ذكرى عظيمة لايمكن أن ننساها ابداً.

ويترأس الحبيب علي الجفري مؤسسة “طابا” للدراسات بدولة الإمارات، وكذلك هو المؤسس لساحة “روضة النعيم” للفكر والتراث الصوفي بمصر، حيث تعد من الساحات الصوفية المعروفة .

جدير بالذكر أن الحبيب علي الجفري ينتمي لطريقة آل باعلوي اليمنية، وهي إحدى الطرق الصوفية التي تأسست معالمها على يد محمد بن علي باعلوي، ثم كان التجديد لها على يد عبد الله بن علوي الحداد، وبدأت بشكل أساسي في حضرموت، ولها انتشار كبير في بلدان عدة، في دول جنوب شرق آسيا ودول شرق أفريقيا وبعض دول الخليج العربي. المذهب الفقهي الذي عليه الطريقة هو مذهب الشافعي، وأما المذهب العقدي فهو المذهب الأشعري.

وكان التأسيس الفعلي لمعالم الطريقة على يد محمد بن علي باعلوي الملقب بـ"الفقيه المقدَّم"، المولود بمدينة تريم في حضرموت سنة 574 هـ، والمتوفى بها سنة 653 هـ، الذي تلقى عن الشيخ أبي مدين المغربي بواسطة بعض أصحاب أبي مدين الذين وصلوا مكة المكرمة، وقال عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه "أصل طريق السادة آل باعلوي الطريقة المدْيَنية، طريق الشيخ أبي مدين شعيب المغربي، وقطبها ومدار حقيقتها الشيخ الفقيه الإمام محمد بن علي باعلوي الحسيني الحضرمي، تلقاها عنه الرجال عن الرجال، وتوارثها عنه الأكابر أولو المقامات والأحوال".