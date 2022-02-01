البيت المحمدى يستأنف مجلس شرح «شذا العرف فى فن الصرف»

استأنف البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، مساء الثلاثاء، مجلس شرح كتاب شذا العرف في فن الصرف للحملاوي، بحضور الشيخ جعفر عبد الله من علماء الأزهر، وشارك فى المجلس العلمى طلاب آسيويين وأفارقة حيث تهدف المجالس العلمية التى ينظمها البيت المحمدى إلى نشر الفكر الإسلامى الصحيح والتصدي للأفكار المتطرفة التى تنشرها التيارات المنحرفة.

ويشارك فى المجالس العلمية التى ينظمها البيت المحمدى طلاب وعلماء من الأزهر الشريف، حيث اعتادت المؤسسة على استقدام علماء وشيوخ وباحثين للمشاركة فى هذا الفعاليات الدينية التى تقام بشكل يومى وأسبوعي، حيث تهدف هذه اللقاءات العلمية إلى تقديم التصوف الإسلامي فى شكل علمي وأكاديمي من خلال مؤسسة البيت المحمدى.

وتتمثل مراحل الدراسة بالرواق في أربعة مراحل تبدأ بسنة تمهيدية وهي مرحلة الإعداد يشترط فيها أن يكون الدارس حاصلًا على الإجازة العالية ليسانس أو بكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة للمصريين أو للوافدين، تليها المرحلة العالية التأصيل ومدة دراستها أربع سنوات شريطة الحصول على إجازة الإعداد من الأكاديمية والحصول الثانوية الأزهرية، أو ما يعادلها، وأن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، تتبعها المرحلة الثالثة وهي الإجادة التخصص ومدتها سنتان يعقبها بحث علمي في تخصص الدارس شريطة الحصول على إجازة التأصيل من الأكاديمية والإجازة العالية من إحدى الكليات الشرعية، ومعادلة مواد التصوف وعلوم الآلة لمن هو في غير تخصصه.