الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة دور المسرح والرواية فى دمج الثقافتين المصرية واليونانية بمعرض الكتاب

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تحت عنوان "يوناني مصري.. المسرح والرواية" عقدت ندوة ضمن فعاليات البرنامج الثقافى المصاحب لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 53 والمنفذ تحت اشراف الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وذلك بالقاعة الرئيسية وبحضور الدكتور حاتم ربيع ، الدكتورة غادة العبسي، الدكتور هشام درويش، وذلك بالتزامن مع معرض الكتاب في دورته الـ ٥٣ والتي انطلقت فعالياتها في الفترة من ٢٦ يناير وحتى إلى ٧ من فبراير الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

تناولت الندوة المعالجات المتعددة للمسرح والرواية ودور المسرح والرواية في المقاربات الثقافية بين مصر واليونان، وتأثير حركة الترجمة التبادلية بينهما، وأهم روادها الذين اسهموا في المزج بين الأساطير اليونانية ونظيراتها، كما تم استعراض أهم الأعمال الأدبية المسرحية والروائية التي ادرجت في إطار تبادلى بين الثقافتين والمعالجات المتعددة المرتبطة بها.

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وأشاد المشاركون باختيار اليونان كضيف شرف الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نظراً لما تحظى به الحضارة اليونانية بروابط وثيقة الصلة بالحضارة المصرية عبر التاريخ، والمقاربات الثقافية العميقة والراسخة بينهما، وانعكاساتها على الموروثات الثقافية والاجتماعية المشتركة بين الشعبين، ونقاط الاتفاق المتأصلة بينهما في هذا الصدد.

يذكر أن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف مجموعة من الشخصيات الابداعية البارزة فى لقاءات وندوات متنوعة تساهم في طرح قضايا مجتمعية هادفة في كافة المجالات.

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ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

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يوناني مصري المسرح والروية الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب ندوات معرض الكتاب البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب

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وائل لطفي

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