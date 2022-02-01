الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فتاة دهسًا أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

جثة
جثة

لقيت فتاة مصرعها، الثلاثاء، دهسًا أسفل عجلات قطار المتجه من سيدي غازي إلى محطة قطار كفر الشيخ، وذلك أثناء عبورها وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

البداية كانت بتلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي  قسم شرطة سيدي غازي بلاغا، يفيد دهس قطار سيدي غازي المتجه لكفر الشيخ،"أ.م"، 28 سنة، أثناء عبورها محطة السكة الحديد، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وانتقل عدد من قيادات قسم الشرطة وقيادات شرطة السكة الحديد إلى مكان الحادث وتبين أن الفتاة أثناء عبورها لم تنتبه لقدّموه قطار، فدهسها، تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

فتاة مصرع عجلات قطار قطار كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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