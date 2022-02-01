الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط والدة طفل عين شمس عقب إنقاذه من شرفة عقار

طفل عين شمس
طفل عين شمس

كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا إنقاذ طفل من السقوط عبر نافذة مسكنه بعين شمس بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل "فيسبوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإنقاذ طفل حال تعلقه بنافذة مسكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة. 

بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 29 الماضى وقيام أحد الأشخاص "جار الطفل المذكور" بإنقاذ الطفل حال تعلقه بشرفة مسكنه، وتبين تواجد والد الطفل بعمله، وتواجد والدته صحبة والدها المقيم بذات العقار.

أمكن ضبط والدة الطفل المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية مقطع فيديو التواصل الاجتماعي الإجراءات القانونية كشف ملابسات قسم شرطة عين شمس موقع التواصل الاجتماعي إتخاذ الإجراءات القانونية

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