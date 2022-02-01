الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية توجه قافلة مساعدات عينية على مواطنى الأمل بالقاهرة

قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقاً").

يأتي ذلك احتفالاً بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، واستمرارًا للدور المجتمعى بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، تلك المناسبة الوطنية التي جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

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