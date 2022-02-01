الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: تقديم الخدمات الطبية والتوعية للمترددين على معرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأكثر من 40 ألف متردد على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، منذ بدء فعاليات المعرض، يوم 26 يناير الجاري وحتى أمس الإثنين.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن جهود الوزارة للتأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة، حرصا على الصحة العامة للمواطنين، بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة، قدمت التوعية الصحية لرواد المعرض، والمشاركين في الأنشطة الثقافية المختلفة التي تقام على هامش المعرض، وفي مقدمتها التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع التزاحم، إلى جانب توزيع المستلزمات الوقائية «كمامات، كحول» على رواد المعرض.

وأشار «عبدالغفار»، إلى تسجيل وتطعيم 870 زائرا للمعرض بلقاحات فيروس كورونا من خلال مركزين لتلقي اللقاحات داخل ساحات معرض الكتاب، وذلك في إطار حملة التطعيمات الموسعة التي تقوم بها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.  

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تقديم خدمات الكشف الطبي لـ  2675 شخصا من خلال 4 عيادات متنقلة، موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقا طبية لتقديم الخدمات الطبية للزائرين، ضمن مبادرات "100 مليون صحة"، موضحًا أن العيادات مزودة بأدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية، مضيفا أنه تم الكشف على 438 سيدة من خلال السيارة المخصصة لتقديم الخدمات الطبية للسيدات ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة"، والتي تقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات طبية متقدمة للمستشفيات لتلقي الخدمات اللازمة.

ولفت إلى استقبال 250 زائرا في سيارات التبرع بالدم، والتي تتمركز داخل ساحات المعرض، لتشجيع المشاركين والمترددين على التبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع خدمات نقل الدم القومية.

وأكد «عبدالغفار» استمرار قيام فرق قطاع الطب الوقائي بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة تطهير وتعقيم كافة أنحاء المعرض على مدار اليوم، بالإضافة إلى المراقبة الدورية على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات المحيطة، حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين خلال فترة إقامة المعرض.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن جناحي الأمانة المتواجدين بـ بقاعة رقم 1 وقاعة 2 C21، استقبلا 537 من زائري المعرض للإجابة على الاستفسارات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الأمانة، والاستجابة للاستشارات النفسية "مجانا" طوال فترة المعرض، وذلك بهدف بث التوعية عن الصحة النفسية وعلاج الإدمان والخدمات المقدمة، إلى جانب المساهمة في إزالة الوصمة عن المرضى النفسيين.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
الصحة الخدمات الطبية التوعية الصحية المترددين معرض القاهره الدولي للكتاب المعرض الاجراءات الوقائية والاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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