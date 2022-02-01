الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. اجتماعان وزاريان لتحالف منتجي «أوبك +» لبحث تطورات سوق النفط

أوبك
أوبك

تعقد منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها المستقلون “أوبك +”، غدًا  الأربعاء، اجتماعين وزاريين عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ لمناقشة تطورات السوق النفطية فى ضوء الارتفاع الحاد فى أسعار النفط الخام تحت رئاسة كل من الأميرعبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.
وقالت المنظمة ـــ في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء ـــ إن الاجتماعين هما الاجتماع السابع والثلاثون للجنة المتابعة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الخامس والعشرون لمنظمة أوبك وخارجها.
وذكر البيان أن وزراء الطاقة والنفط فى المجموعة سيبحثون مستجدات القيود والتحديات الحالية المتعلقة بوباء كورونا والمخاطر الجيوسياسية فى الشرق الأوسط وشرق أوروبا.
ومن المقرر أن يحدد الوزراء فى المجموعة فى ختام اجتماع الغد مصير الزيادة الشهرية فى الانتاج والمطبقة منذ شهر أغسطس الماضي وقدرها 400 ألف برميل يوميا.

 

منتجي أوبك سوق النفط فيينا النمسا

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وائل لطفي

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