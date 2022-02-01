«البدوي» يطالب بحل النزاع بين وزير المالية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام

طلب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لحل النزاع بين وزير المالية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام والمتمثل في تمويل العلاوات التي أقرها القانون وصدرت بقرار من رئيس الجمهورية والتي تسبب تأخير صرفها في أزمة بين العاملين.

وأضاف البدوي في المذكرة التي أرسلها إلي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس تحت رقم (2502) أن التنظيمات العمالية لا تساند أصحاب المطالب الفئوية ولكن الأمر يختلف بالنسبة للعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام لأن مطالبهم مشروعة، هذا بالإضافة إلى أنهم يسعون إلى عودة التليفزيون المصري كمنارة إعلامية تسهم في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناشد البدوي رئيس مجلس الوزراء بسرعة تطوير (ماسبيرو) والتعامل معه كأحد المشروعات القومية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة القادمة لزيادة الوعي لدى المصريين حتي يكونوا حائط صد في مواجهة أهل الشر الذين يسعون للنيل من بلدنا العزيزة مصر.