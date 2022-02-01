مدير«تعليم القاهرة» يتفقد انتظام سير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لجنة مدرسة نوبار الإعدادية بنات، لمتابعة انتظام سير اللجان الامتحانية لليوم الرابع علي التوالي بإدارة عابدين التعليمية، واستقبله الدكتورة هدى فوزي مدير عام الإدارة، فريدة عبد الوهاب رئيس اللجنة، وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وتضم اللجنة 210 طالبة موزعة علي 15 لجنة، منها 7 حالات دمج، وتشمل اللجنة علي مدرستين، مدرسة فتحية بهيج الإعدادية بنات 60 طالبة في 5 لجان، ومدرسة نوبار الإعدادية بنات 150 طالبة في 15 لجنة.

وأثنى "عطية" على هدوء وانتظام أداء اللجنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسأل الطالبات عن إمتحان مادة اللغة الانجليزية الذين أبدوا ارتياحهم.

وجاءت ورقة الامتحان متناسقة وواضحة وتم صياغة الأسئلة، طبقا للمواصفات الفنية وفي مستوي الطالب المتوسط كما شملت أجزاء المنهج المقرر ومناسبة للوقت المحدد، وأشارت غرفة العمليات أنه لم ترد إليهم أية شكاوى حتى الآن.

وتعلن محافظة القاهرة نتيجة الطلاب عبر بوابة التعليم الأساسي من أهم المنصات التعليمية التي بها نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.