الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير«تعليم القاهرة» يتفقد انتظام سير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد مدير تعليم القاهرة
تفقد مدير تعليم القاهرة

تفقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لجنة مدرسة نوبار الإعدادية بنات، لمتابعة انتظام سير اللجان الامتحانية لليوم الرابع علي التوالي بإدارة عابدين التعليمية، واستقبله الدكتورة هدى فوزي مدير عام الإدارة، فريدة عبد الوهاب رئيس اللجنة، وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وتضم اللجنة 210 طالبة موزعة علي 15 لجنة، منها 7 حالات دمج، وتشمل اللجنة علي مدرستين، مدرسة فتحية بهيج الإعدادية بنات 60 طالبة في 5 لجان، ومدرسة نوبار الإعدادية بنات 150 طالبة في 15 لجنة.

وأثنى "عطية" على هدوء وانتظام أداء اللجنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسأل الطالبات عن إمتحان مادة اللغة الانجليزية الذين أبدوا ارتياحهم.

 وجاءت ورقة الامتحان متناسقة وواضحة وتم صياغة الأسئلة، طبقا للمواصفات الفنية وفي مستوي الطالب المتوسط كما شملت أجزاء المنهج المقرر ومناسبة للوقت المحدد، وأشارت غرفة العمليات أنه لم ترد إليهم أية شكاوى حتى الآن.

وتعلن محافظة القاهرة نتيجة الطلاب عبر بوابة التعليم الأساسي من أهم المنصات التعليمية التي بها نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

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تفقد مدير تعليم القاهرة
الشهادة الاعدادية التربية والتعليم محافظة القاهرة تكنولوجيا المعلومات الانجليزي امتحانات الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم المرحلة الابتدائية الاجراءات الاحترازية مادة اللغة الإنجليزية لليوم الرابع على التوالي رقم جلوس الطالب

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وائل لطفي

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