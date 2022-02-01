الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. «المحامين» تعقد جلسة حلف يمين قانونية لـ 11 نقابة فرعية

رجائي عطية
رجائي عطية

تعقد نقابة المحامين، غدًا الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجددلنقابات: « 6 أكتوبر ـ الاسماعيلية ـ السويس ـ بور سعيد ـ المنوفيةـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ جنوب الشرقية ـ شمال الشرقيةـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء»، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

وتعقد الجلسة، بقاعة اتحاد عمال مصر، بجوار قسم الأزبكية.

 على جانب آخر، خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، المستشار صبحي السيد عبدالوهاب اللبان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، بشأن تأمين إيصالات رسوم دمغات التصديق على العقود.

وقال عطية في خطابه: يُرجى التكرم بالإحاطة بأنه بناءً علي توجيهات وزارة العدل ومعالي الوزير، استجابةً لمطلبنا تأمين ايصالات رسوم دمغات التصديق على العقود، من التزوير الذي يُتخذ وسيلة للاستيلاء على أموال نقابة المحامين، وهي أموال عامة بُحكم القانون قد صدر الكتاب الدوري رقم ( 483 ) بتاريخ 18/12/2021، لمصلحة الشهر العقاري، متضمنًا عدم جواز التعامل بالإيصالات القديمة في التصديق علي العقود، وبوجوب التعامل بالإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري.

وأضاف: إعمالًا للكتاب الدوري الصادر بتوجيهات وزارة العدل، أصدرنا قرارنًا في 15/1/2022 إلي كل النقابات الفرعية للمحامين، بتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري سالف الذكر اعتبارًا من صباح يوم 17/1/2022، وأنه لن يقبل في توثيق العقود المصدق عليها سوى الإيصال المؤمن المرفق نموذجه بالكتاب الدوري.

وأكمل نقيب المحامين: إذ تضمن الكتاب الدوري للشهر العقاري، إلزام كل مأمورياته ومكاتبه بما جاء بالكتاب الدوري، وأصدرنا تتمةً لذلك قرارنا بتاريخ 15/1/2022 بوقف التعامل بالإيصالات القديمة من صباح يوم 17/1/2022 ، وأن الشهر العقاري وكافة مأمورياته ومكاتبه لن يقبل للتوثيق سوى الإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري. 

نقيب المحامين نقابة المحامين اتحاد عمال مصر وزارة العدل نقابة فرعية مصلحة الشهر العقاري

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وائل لطفي

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