الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين قبل ترويج 1.2 كيلو شابو بسوهاج

شابو
شابو

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عناصر إجرامية تاجرت فى المخدرات بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه بسوهاج.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي»، بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط إثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بمحافظة سوهاج، تخصصا في الإتجار بمخدر الآيس "شابو"، وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالقرب من مسكنهما بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزتهما «2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 1,250 كيلو جرام، 2 دراجة نارية "مُبلغ بسرقة إحداهما والثانية بدون لوحات معدنية"، ميزان حساس، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول».
بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليوني وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة المخدرات المخدرات سوهاج عناصر إجرامية ضبط الأمن المركزي الامن العام مركز شرطة البلينا مخدر الأيس هاتف محمول الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

ضبط المتهمة الخامسة في قضية «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

هزة أرضية شرق بنى سويف بقوة 4.1 درجة

وزير البترول: بدء إنتاج الغاز من بئرين جديدتين بحقل «ظهر» خلال أشهر

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

الرئيس السيسي يستجيب لعلاج حالة غير قادرة على العمل والحركة بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

محطة تل أبيب

المزيد

«المحامين العرب» يخاطب الصليب الأحمر بشأن الأسير الفلسطيني ناصر أبوحميد

أمريكا وإسرائيل تبحثان تهديدات إيران والحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا

قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية