الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالدقهلية

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

تمكنت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية بحجم تعاملات بلغ مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول العربية.

كشفت التحريات قيام أشخاص بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وإرسالها إلى المتهم من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهداف المتهم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ نحو 1,000,000 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الأموال العامة الاتجار في العملة ضبط السوق المصرفية وزارة الداخلية النقد الأجنبي الاتجار غير المشروع

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

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