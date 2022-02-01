الجنيه يحافظ على استقراره أمام الدولار في بداية التعاملات

حافظ الجنيه على استقراره الدولار، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في معظم البنوك العاملة بمصر.

ويأتي ذلك رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية التي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، ما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 جنيه إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 جنيه إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68 جنيه، و15.76جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات(البنك الأهلي المصري وبنك مصر) استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي و(كريدي أجريكول) و(إتش إس بي سي) وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق للدولار أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، ارتفعت العملة الأوروبية اليوم ما بين 12 - 13 قرشا شراء وبيعا، وذلك بعد أن فقدت خلال الشهر الماضي 15 - 35 قرشا شراء وبيعا.

ففي بنكي مصر والأهلي، سجلت العملة الأوروبية (اليورو) 17.55 جنيه للشراء، و17.69جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي، ارتفعت العملة لتسجل 17.57جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق لليورو أمام الجنيه المصري 17.46 جنيه للشراء، و17.58جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم ما بين 4 - 8 قروش شراء وبيعا، وذلك بعد أن فقد خلال الشهر الماضي 8 - 19 قرشا

ففي بنك مصر والأهلي سجل سعر الاسترليني ارتفعا ليبلغ 21.01 جنيه للشراء، و21.17 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي، ليسجل 21.03 جنيه للشراء ، و21.20 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق للجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 21.00 جنيها للشراء، 21.13 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ، والذي يبلغ 40.935 مليار دولار سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.