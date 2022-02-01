المعاينة في حريق شب بعقار بكرداسة: «ماس كهربائي دون إصابات»

كشفت معاينة حريق داخل عقار سكني بمنطقة كرداسة، اليوم الثلاثاء، عن أن الحريق ناتج عن ماس كهربي داخل محل بويات أسفل العقار وامتد لطابق والتهم محتويات شقة سكنية.

وانتقلت سيارتي إطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق بدون وقوع أي اصابات.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني فى كرداسة ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.