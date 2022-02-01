مكافأة استثنائية للأطقم الطبية والإدارية بمستشفي الرمد التخصصي والزهور ببورسعيد

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة رقم (47)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية عمليات ضبط وتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

واستعرض الاجتماع، إنجازات هيئة الرعاية الصحية في تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، حيث قرر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيي "الرمد التخصصي، الزهور" التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك لنجاحهم في الحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأضاف، أن اجتياز المستشفيين معايير الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، هو إنجاز يقود لمزيد من الإنجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين في خدمة طبية تليق بهم، مثمنًا كافة الجهود المبذولة وموجهًا الشكر لجميع الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفيين، ولكل من ساهم بالمقر الرئيسي للهيئة وفرعها ببورسعيد للوصول إلى هذا الانجاز، وضمان تقديم خدمات صحية مطابقة لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، عن موافقة مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، من حيث المبدأ، على إنشاء وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف دعم استراتيجية الهيئة نحو النمو والتوسع في الخدمات الحالية، ووضع آليات احتواء التكاليف الخاصة بالخدمات الصحية وترشيد الإنفاق مع الحفاظ على رضاء المتعاملين واستدامة التشغيل بأعلى المعايير العالمية.

وتابع: أن ذلك يتم من خلال تشجيع ورعاية كافة البحوث المرتبطة باقتصاديات الصحة، وتطبيق نظام الحسابات القومية الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة، وغيرها من آليات نشر مفاهيم اقتصاديات الصحة المبنية على الدلائل العلمية واقتراح البرامج والدورات التدريبية للعاملين على ذلك، لافتًا إلى أن وصول الهيئة إلى مرحلة التميز المؤسسي هو الذي جعلها قادرة على إضافة المزيد من الوحدات النوعية لربط وظائف الهيئة بشكل اقتصادي ومالي ومواكبة أحدث التطورات العالمية.

واستعرض الاجتماع، تقرير الأداء النصف سنوي عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وكذلك تقرير الأداء المالي والقوائم المالية عن النصف الثاني من السنة المالية لعام 2021/2020، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى ارتفاع معدل إجراء العمليات والجراحات المتقدمة ذات المهارة العالية بالمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، راجعًا ذلك إلى حرص الهيئة على استحداث كافة الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الصحية التابعة لها لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمتعاملين باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، بما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضا للمواطن.

كما استعرض، إنجازات الهيئة من نواحي التميز الإكلينيكي ودعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية، والتي شملت تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذكر، من خلال وضع سياسات التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع التخصصات الطبية، وتفعيل دور المجلس الاستشاري الطبي، ووضع معايير تقييم الأداء الطبي للخدمات الطبية المقدمة، ووضع السياسات الطبية لمستويات الرعاية المختلفة "الأولية، الثانوية، الثالثية"، وتقييم الحالات المرضية وأسباب الوفيات، ووضع السياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية، بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى.

وتطرق الاجتماع، إلى إنجازات مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال الفترة من "يوليو - ديسمبر" 2021، حيث