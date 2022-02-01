التحقيق مع المتهم بإصابة تاجر عقارات بطلق ناري بالمنصورة 

تباشر النيابة العامة في المنصورة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بالشروع في قتل تاجر عقارات رميًا بالرصاص من سلاح ناري كان بحوزته وإصابته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بإطلاق النار على تاجر عقارات فى ‏إصابته بطلقات نارية فى الساق والبطن، بسبب خلافات عائلية في شارع الترعة بمدينة المنصورة.



تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد أبوالخير، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بسماع دوى إطلاق نار فى شارع الترعة ‏دائرة القسم ووجود مصاب، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج.

على الفور، انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، بقيادة المقدم أحمد شبانة، رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب إسلام سلطان، إلى ‏مكان الواقعة، وتبين إصابة “يحيى م. أ” 35 سنة تاجر عقارات، ومقيم بشارع الترعة ‏بالمنصورة،‏ وأطلق شخص مجهول عليه النار أثناء وجوده فى شارع الترعة دائرة القسم وفر ‏هاربًا.‏

بالفحص تبين إصابة تاجر العقار بـ4 طلقات منهم 3 بمنطقة البطن، وأخرى في ساقه، وجرى ‏تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له، وتبين أن حالته العامة ‏سيئة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.