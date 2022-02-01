عمرو سلامة: تجربة إخراج فيلم به أطفال مرهق

نظم القائمون على فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورتيه السابعة والثامنة والأربعين، عرضا لفيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، شهد تواجد عدد كبير من الجمهور، الذي حرص على حضور الندوة التي أقيمت عقب انتهاء العرض، وأدارها الناقد محمد سيد عبدالرحيم، بحضور رئيس المهرجان مدير التصوير محمود عبدالسميع.



بدأت الندوة بسؤال الناقد محمد سيد عبدالرحيم لعمرو سلامة عن اهتمامه بتقديم أفلام للأطفال، فرد بأنها صدفة ولم تكن مقصودة، لقد كتبت حوالي 45 فيلما صادف أن فيلمين أبطالهما أطفال.



وتحدث “سلامة” عن الصعوبة التي يواجهها مع الوجوه الجديدة خاصةً الأطفال،مؤكدا أنهم يحتاجون لعديد من تجارب الأداء، وفي فيلم " لمؤاخذة" شاهد آلاف الأطفال، وأثناء الاختيارات ركز فى أن يكون الطفل ذكي ويمتلك موهبة وخفة روح، أيضاً يستطيع العمل تحت الضغط.

وردا على سؤال أحد الحضور عن كيفية ظهور ممثلين بشكل مختلف عن أفلامهم الأخرى، قال إنه يطوع الممثل للشخصية المكتوبة، فما يجعل الممثل يكرر من ادائه هو كتابة الشخصية خصيصاً من أجله أو ترى أفضل من أدى هذه الشخصية وتجلبه، ولكنه عندما يكتب يفكر في الشخصية فقط.



وعن اختياره للفنان ماجد الكدواني، قال إنه كان اختياره الثاني، ففي البداية كان هناك اسم في ذهنه ولم يحدث نصيب، وعندما كان يحضر للفيلم منذ عشر سنوات كانت الشخصية أكبر من سن الكدواني، لذلك تأخر الفيلم أفادهم فاستطاع الكدواني لعب الدور.



وتحدث عن طريقة عرض الحكايات داخل الفيلم بتقنية الجرافيكس، مؤكدا أنه توصل إلى عرضها بهذه الطريقة نظراً لأنها تخرج من مخيلة طفل يعيش في الأرياف خلال الثمانينات، فلابد أن تراها كما يراها هو في خياله.



ورد على سؤال أحد الحاضرين حول حركة الجنود في الحكايات، قال إنهم أرادوا أن تشبه حركة خيال الظل لنفس الهدف أن تخرج الصورة كمخيلة الطفل.وهاجمت أحد الحاضرين سلامة بأن الفيلم مأخوذ من فيلم أجنبي وأنه لم يستخدم مراجع تاريخية في الحكايات، لينفي هذا الكلام قائلاً بإنه يتحدى أي أحد يقول بأن هناك فيلم يشبهه، وعن المراجع التاريخية أكد على استخدامهم للمراجع التي ذكروها من خلال التتر، كما أنهم استعانوا بأحد المؤرخين، ولم يقومو بعرض أي معلومة إلا بعد التأكد من صحتها وفي النهاية التاريخ نسبي.



واختتم حديثه عن عمله في فيلمين بنفس التوقيت هما " برا المنهج، بيمبو" قائلاً إنها تجربة قاسية ذهنياً وجسدياً، تطلبت العمل طوال اليوم،مشيرا إلى أنه يحاول تقديم أفكار مختلفة، وفي كل مرة يتعلم كثير ومازال لديه رغبة في التعلم.



جدير بالذكر أن “برا المنهج” بطولة ماجد الكدواني، روبي، الطفل عمر شريف، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.