برلمانية ناعية اللواء عبدالسلام المحجوب: عاش في خدمة مصر جنديا ومحافظا ووزيرا

نعت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بمزيد من الحزن والأسى، اللواء عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الأسبق، والذي رحل عن دنيانا مساء أمس الاثنين.

وقالت النائبة، إن اللواء عبدالسلام المحجوب، كان واحدا من جنود مصر المخلصين، وسواعدها المتينة، وعقولها النابغة، تربى في شرف الزى العسكري، ونشأ في حب البلاد وعاش في خدمتها جنديًا ومحافظًا ووزيرا، وهو من القلائل الذين تركوا بصمة في قلوب أهالي الإسكندرية، حتى كانوا يلقبوه بـ رفعت "المحبوب" بدلا من "المحجوب".

وتابعت عضو مجلس النواب، رحم الله فقيدنا، وجزاه خير الجزاء عن مسيرته الوطنية المُشرفة، وعما قدمه لوطنه ولبلاده.. وإنا لله وإن إليه راجعون”.

وتوفي اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 86 عامًا، وهو أحد أبرز الشخصيات التي تركت بصمة واضحة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر، حيث شهدت محطات من حياته دورًا عسكريًا وسياسيًا كبيرًا، وإسهامات قوية في تاريخ الوطن، ما يمثله من قدوة تمثل الإلهام للأجيال القادمة.

ولد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب في محافظة الدقهلية مدينة محلة الدمنة عام 1935، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955، وكان الضابط المسئول عن البطل أحمد الهوان الشهير بـ "جمعة الشوان"، وكان أحمد الهوان قد صرح بذلك في أحد اللقاءات وكان نائب مدير المخابرات المصرية.

وتولى اللواء عبد السلام المحجوب عدة مناصب منها ملحق عسكري خارجي، كما تولى منصب نائب رئيس الأمن القومي إضافة إلى محافظ لمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية، و وزير التنمية المحلية الأسبق.

تولى منصب محافظة الإسكندرية، التي تعتبر ثاني أكبر مدن مصر، و بدأ مرحلة من إعادة البناء والصيانة لعدد كبير من منشآت ومرافق المدينة العامة ، ومنها كورنيش الإسكندرية الشهير، وذلك خلال الفترة التي تولى فيها المحافظة من 1997 إلى 2006.