وزيرة خارجية كندا تمتنع عن الإجابة على سؤال بشأن أوكرانيا

تجنبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الرد على سؤال حول ما إذا كانت حكومة بلادها تعتزم توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

ورفضت الوزيرة، خلال مناقشة في البرلمان الكندي، الإجابة على سؤال أحد المشرعين حول ما إذا كانت قيادة البلاد تخطط لتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة لتعزيز قدرتها الدفاعية، في ضوء خطط روسيا المزعومة للتصعيد على الحدود بين الدولتين.

وقالت الوزيرة، في كلمتها التي بثتها قناة Global News التلفزيونية: "أوافق أنا وزميلي عضو البرلمان على أنه من الضروري منع الغزو الروسي اللاحق في أوكرانيا. ولكن رغم ذلك، يبقى أهم شيء نقوم به الآن، هو تركيز جهودنا على الدبلوماسية والردع. وهذا ما نفعله".

وأكدت الوزيرة الكندية، أن بلادها ملتزمة تماما بالحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية. لكنها شددت في الوقت نفسه، على أن أي "عدوان" لاحق محتمل من روسيا، سيواجه عقوبات اقتصادية منسقة من الدول الغربية.

في الأشهر الأخيرة، أصبحت العلاقات بين روسيا والغرب أكثر توترا، لأن الأخير يتهم الجانب الروسي بالتحضير "لغزو" أوكرانيا.

من جانبها، ترفض روسيا هذه المزاعم وتشدد على أن سلطات كييف بالذات، تنتهك اتفاقيات مينسك.

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية الكندية، 17 ألفا و509 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و33 ألفا و824 إصابة.

كما سجلت 166 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 33 ألفا و722 حالة وفاة.

يذكر أنه أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لافتا إلى أن حالته جيدة.

وأوضح ترودو، زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أنه على ما يرام، وسيواصل عمله عن بعد هذا الأسبوع.

وكان ترودو في عزل صحي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن ثبتت إصابة أحد أطفاله بالفيروس.