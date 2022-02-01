كوريا الجنوبية تسجل عدد إصابات غير مسبوق بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض و الوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 18 ألفا و343 إصابة جديدة بفيروس كوورنا.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 864 ألفا و42 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد 17 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6772 وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة التي تخضع للعلاج بسبب الإصابة بكورونا عند 272 حالة .



وحتى اليوم الثلاثاء، تلقى 25ر27 مليون شخص أو 1ر53 % من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون نسمة جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 44 مليون شخص، أي نسبة 86 % من سكان البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.