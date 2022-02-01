البيت الأبيض يعلن إعداد حزمة عقوبات ضد النخبة الروسية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة أعدّت حزمة عقوبات ضد النخب الروسية في حال "غزو أوكرانيا".

ولم تتطرق بساكي إلى أي أسماء، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أنهم "مسؤولون ورجال أعمال كبار".

وقالت بساكي: "يمكنني أن أؤكد أننا طورنا حزم عقوبات محددة ضد النخب الروسية وعائلاتهم في حال غزو روسيا لأوكرانيا مرة أخرى... الذين حددناهم موجودون في الدائرة الداخلية للكرملين أو قريبون منها ويلعبون دورا في تبني قرارات الحكومة أو على الأقل متورطون في سلوك الكرملين المزعزع للاستقرار".

وأضافت: "العمل تم بالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة".

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق تعرض نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيا للعقوبات، في خطوة هددت روسيا بأنها ستؤدي إلى قطع العلاقات التام بين البلدين بما قد يترتب عن ذلك من عواقب.

و علي صعيد آخر ، صرح مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية بأن إيران قادرة على الوصول إلى "نقطة الاختراق" في تخصيب اليورانيوم حتى يكفيها لصنع رأس نووي.

وقال المسؤول خلال إيجاز صحفي : "برأيي من الصحيح أن نقول إنه عندما يدور الحديث عن قدرة إيران على الحصول على الكمية الكافية من المادة اللازمة لتجهيز الرأس القتالي، فإن الحديث يدور عن أسابيع، وليس أشهر".

وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية قد تحدثت عن تقدم إيران في ما يخص تخصيب اليورانيوم، وقدرتها على تطوير سلاح نووي في فترة قريبة.

ويأتي ذلك على خلفية المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الالتزام بالاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والذي انهار عمليا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، وتخلي إيران عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق لاحقا.