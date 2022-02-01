تنظمه مكتبة الإسكندرية.. الليلة افتتاح معرض "الرحلة 2" في بيت السناري الأثري

تنظم مكتبة الإسكندرية، معرضًا فنيًا مفتوحا للجمهور تحت عنوان "الرحلة 2"، بحضور نخبة من الشخصيات العامة، وذلك في تمام الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

هذا ويستمر معرض "الرحلة 2" حتى الخميس الموافق 3 فبراير المقبل، ويُضم معرض "الرحلة 2"

مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية، ويقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات واللقاءات والعروض، حيث من المقرر أن تعقد محاضرة تحت عنوان «الفن والمجتمع: معارك الحداثة» للدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق.

كما يعقد لقاء تحت عنوان «ماذا ترك الفنان المصري القديم للفنان المعاصر؟» بمشاركة عدد من المثقفين و الفنانين. تتضمن الفعاليات ورشة عمل تحت عنوان: "كيف نفهم الفن.. ونتذوقه؟" للفنان التشكيلي محمد عبلة، ويعقبها لقاء عن التراث وعالم النشر والإعلام ، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان: "الورشة"، وعرض غنائي ومسرحي تحت عنوان: "ليالي الورشة" لفرقة الورشة المسرحية.

يأتي معرض معرض "الرحلة 2"، في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة الفن في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تاريخ الفن ورواده وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم.

ــ حول مكتبة الإسكندرية وبيت السناري

أدركت مكتبة الإسكندرية مدى الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، ولذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزاً ثقافياً كبيراً وبيتاً للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري القديم الذي شهد تأليف موسوعة "وصف مصر" الشهيرة.

وحرصت على أن يكون البيت امتدادًا لها داخل القاهرة انطلاقًا من دورها في نشر الثقافة والوعي بين الجماهير، فالبيت يقدم أنشطته للأطفال في برنامج شهري يتعامل فيه مع المدارس المجاورة في القاهرة ومع الأطفال عمومًا بهدف تنمية قدراتهم واكسابهم مهارات مختلفة، وكذا يقدم البيت خدماته للشباب حيث يهدف إلى تعليم الشباب حرف جديدة لمساعدتهم على مجابهة تحديات سوق العمل وتنميتهم تنمية ذاتية وصقل مهاراتهم الفنية في الفنون المختلفة والموسيقى.

أما المرأة فلها نصيب كبير في بيت السناري حيث يقام لها العديد من الفعاليات حيث أن المرأة من أنشط الفئات التي تقبل على أنشطة بيت السناري فهي مرآة المجتمع وهي التي تجذب باقي أفراد الأسرة كالشباب والأطفال وحتى الآباء، وبالإضافة إلى ذلك تقام العديد من الحفلات الشهرية والندوات التثقيفية والمعارض الفنية والمؤتمرات الدولية والصالونات الثقافية وعلى رأسها الصالون الثقافي العربي، فبيت السناري نموذجًا مصغرًا من مكتبة الإسكندرية بكل فعالياتها وأنشطتها.

