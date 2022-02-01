وزيرة التضامن: الزيادة السكانية إهدار لجهود التنمية

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة السكانية تؤدي إلى إهدار جهود التنمية التى تقوم بها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

وقالت الدكتورة نيفين القباج ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "المحور" الفضائية لبرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة، إن تعليم المرأة وعملها يحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن نسبة تسرب الفتيات من التعليم في المرحلة الإعدادية كبير.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية في شكل نقاط إضافية لزيادة السلة الغذائية للسيدات المرضعات ومن هن لديهن طفل أو اثنين بحد أقصى.

وأعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة تعمل أيضا على تعظيم خدمات الأسرة والطفولة في المناطق ضعيفة الخدمات، إضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز الدور الإنتاجي للمرأة.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة نيفين القباج أن 20 في المائة من المشردين في الشوارع يرفضون الانتقال إلى دور الرعاية، لافتة إلى أن الوزارة جمعت 84 شخصا من الشارع ما بين أطفال وكبار في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي، وشعارنا هو أن الشارع ليس مأوى.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن: "الشارع لا يليق بأولادنا، وهو عزيز علينا ووجهة مصر ولا يجوز أن يتواجد فيه أطفال مشردون"، كاشفة عن تخصيص الخط الساخن رقم 16439 للإبلاغ عن الأطفال المشردين في الشوارع.

من ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة نيفين القباج أن ذوي الإعاقة يمثلون 27% من برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" ليس للعاطلين فقط وإنما للمتأخرين في حياتهم أيضا، وأوضحت أن: "12% من مستفيدي البرنامج من الأرامل والمطلقات، و11% من المسنين".

وأضافت أن "البرنامج مستمر والدعم مستمر، ولا نقوم بإدخال أعداد جديدة لأن هناك فرص عمل حاليا في مصر خاصة مع وجودة مبادرة حياة كريمة"، وقالت :"نقوم بإدخال أعداد مقابل الذين يخرجون فقط".

من جهة أخرى، اعتبرت الدكتورة نيفين القباج أن قضية الثقافة هامة للدولة المصرية، خاصة في التنشئة وبناء الوعي في ظل اتجاه الشباب والأطفال الآن إلى التكنولوجيا، ونسعى من خلال مبادرات الشباب والأطفال لنشر الثقافة الصحيحة، إضافة إلى التربية السليمة للأبناء.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه سيكون هناك أنشطة للتربية الثقافية والإيجابية السليمة يتم تقديمها للأسر المصرية، مؤكدة أن هناك إقبال كبير من الآباء والأبناء للتعرف على أسس التربية السليمة ونسعى لتغيير اتجاهات الأطفال والشباب ونشر الثقافات الهامة ولدينا ردود فعل ملموسة من الأطفال والآباء خلال الحملة التي تنظمها الوزارة لرفع الوعي بالتربية الإيجابية داخل معرض الكتاب المقام حاليا.