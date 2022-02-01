الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرضي "واحدة من مصر" و" ريشة فنان" بدار الأوبرا المصرية اليوم

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، معرض الفنانة ناهد أحمد حسن الذى يقام تحت عنوان "واحدة من مصر" ويستمر حتي  الاثنين 7 فبراير، وذلك بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا بأرض الجزيرة.

تعبر لوحات معرض "واحدة من مصر"، للفنانة ناهد أحمد حسن، عن المرأة القادمة من عصور قديمة خاصة من قلب الحضارة المصرية للتأكيد علي إنها صانعة حضارات وصاحبة دور في إظهار معني الجمال الإنساني فيما يخص النساء وسط محاولات تهميشها .

الجدير بالذكر ان الفنانة حاصلة علي بكالوريوس فنون جميلة عام ١٩٧٤ عملت في العديد من الوظائف منها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مجال الفنون التشكيلية وثقافة الطفل و وزارة الدولة لشئون البيئة فى مجال التوعية والإعلام البيئي و ترأست وحدة الركن الأخضر لتوعية الطفل في مجال البيئة عن طريق مختلف الفنون في ٨٦ موقع بجميع محافطات الجمهورية اشتركت في حوالي ٢٠ معرض لفنون الطفل في العريش خاص بأعياد سيناء وكذلك أمريكا للتعريف بالتراث المصري حيث صممت ٣ كتب للأطفال من الأدب الشعبي الفرعوني عام ١٩٩٢ والمشاركة في تصميم وإصدار مجلة قطر الندي بوزارة الثقافة .

ـــ افتتاح معرض "ريشة فنان" بقاعة زياد بكير
في سياق متصل، يفتتح بدار الأوبرا المصرية، في السادسة من مساء اليوم أيضا، معرض جماعي بعنوان "ريشة فنان" تحت إشراف الفنان أحمد غويبه، ويستمر حتى الاثنين 7 فبراير بقاعة زياد بكير .

يضم المعرض العديد من لوحات الفن التشكيلي لأجيال متعددة ويحمل بعض الخامات التي تنوعت بين  التصوير الفوتوغرافي، الرصاص، النحت والتصوير الزيتى .

يضم المعرض عدد من الأعمال الفنية  لـ٦٠ فنان من رواد الفن التشكيلي وشباب الفنانين  وذلك بهدف إتاحة المناقشة الهادفة والتقارب بينهم والعمل على تدعيم وارتقاء الاسلوب الفني للجيل الواعد.
يذكر أن الفنان أحمد غويبه أقام  أكثر من ثلاثين معرض جماعى حول العالم من بينهم فرنسا، روسيا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، المغرب وسويسرا .

ــ فنون من القلب ومقامات روحانية في نادي فنون الأوبرا بدمنهور

وفي إطار الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، يستضيف نادي فنون أوبرا دمنهور، المنشد أسامة علام في حوار بعنوان "فنون من القلب .. مقامات روحانية"، وذلك في السادسة مساء اليوم، وذلك بمصاحبة فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني التي تقدم فقرة فنية متناغمة مع الروحانيات الإيمانية.

والمنشد "أسامة علام" هو مدرب فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني، وقد حصل على جوائز متعددة فى مجال الإنشاد الديني منها: المركز الأول كورال وغناء فردي على مستوى العالم العربي في مهرجان الشباب العربي، والمركز الثاني على مستوى مراكز الفنون، والمركز الثاني في مسابقة أندى الأصوات للإنشاد الديني، والمركز الأول تدريب فريق جماعي جامعة دمنهور فى إبداع ٢٠١٨، وقد شارك علام في عدة مهرجانات عالمية منها مهرجان سماع بباريس فى فرنسا، ومهرجان الطبول من أجل السلام مع فرقة الآلات الشعبية والطبول النوبية، ومهرجان جرش بالأردن.
 

افتتاح معرض ريشة فنان افتتاح معرض واحدة من مصر الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فنون من القلب ومقامات روحية مسرح أوبرا دمنهور

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