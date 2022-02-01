الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 2.4 مليار دولار صادرات مصر من السلع الزراعية خلال 10 أشهر

صادرات مصر
صادرات مصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من السلع الزراعية بنسبة 10.3%، لتصل إلى حدود 2.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 228.5 مليون دولار.


وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن صادرات قطن محلوج جاءت فى مقدمة صادرات مصر من السلع الزراعية والتى ارتفعت قيمتها إلى حدود 156.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 114.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 41.6 مليون دولار بنسبة 36.3%، يليها صادرات فاصوليا عادية بقيمة 101.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 64.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 37 مليون دولار بنسبة 57.7%.


وأضاف جهاز التعبئة واإحصاء، أن صادرات بصل طازج بلغت 76.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 120.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 44.5 مليون دولار بنسبة 36.8%، كما بلغت صادرات رمان طازج 57.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 55.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.002 مليون دولار بنسبة 3.6%.


وبلغت صادرات مصر من خضر 36.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 28.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.7 مليون دولار بنسبة 26.8%، كما بلغت صادرات مانجو طازجة 35.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 29.3 مليون دولارخلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 5.9 مليون دولار بنسبة 20.3%.

الاحصاء صادرات مصر سلع زراعية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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