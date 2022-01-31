الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأمم المتحدة: سيناريو ما بعد جائحة كورونا يعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قالت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إنه لا ينبغي أن تهدف السياسات الصناعية الشاملة اجتماعياً إلى استحداث فرص عمل فحسب، بل يجب أن تهدف أيضا إلى تحسين مشاركة العمال غير الرسميين والشباب، ولا سيما النساء، في قطاع التصنيع.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن سيناريو ما بعد جائحة فيروس كورونا يوفر فرصًا استراتيجية للنهوض بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة للجنسين، لتعزيز مشاركة المرأة من خلال السياسات الصناعية يمكن أن توجه السياسات الصناعية التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد وتوسيع نطاقها.

وتبرز ثلاثة مبادئ رئيسية تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد وهم: بناء منظور يراعي الفوارق بين الجنسين في مواجهة تحديات التوظيف المتمثلة في زيادة الكثافة التكنولوجية في الصناعة؛ بالإضافة إلى تحسين وصول المرأة إلى العمل في القطاع الصناعي، لا سيما في سياق النمو المستهدف "للوظائف الخضراء"؛ فضلا عن تحديد البنية التحتية الاجتماعية والاستثمارات في اقتصاد الرعاية كجزء من السياسة الصناعية. 

ويجب أن تستغل السياسات الصناعية ضغوط “الجذب” و"الدفع" التكنولوجي بشكل استراتيجي، من خلال دعم السياسات الصناعية رقمنة التصنيع، وتعتمد السرعة التي ستحقق بها الدول هذا الهدف بشكل كبير على القدرات الحالية.

ففي البلدان متوسطة الدخل، التي تتمتع ببعض القدرات الصناعية الأساسية، يتمثل الهدف في استكشاف طرق لاعتماد التطبيقات الرقمية عبر القطاعات التي تبحث عن سبل محتملة لتحقيق القفزة النوعية نحو التكنولوجيا. 

وهذا يشمل القطاعات التي تستخدم بشكل أساسي التكنولوجيا الرقمية، مثل الصناعة الزراعية والسلع الاستهلاكية والمواد الكيميائية والأدوية، وقطاعات التوريد، كالسلع الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويجب أن تستغل السياسات الصناعية أيضا ضغوط "الجذب" و"الدفع" التكنولوجي بشكل استراتيجي. 
 

الامم المتحدة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مشاركة المرأة الاقتصاد السياسات الصناعية فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: غدا ليس أول أيام رجب واستطلاع الهلال بعد المغرب

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

تجدد اشتعال النار فى «عقار الحسين».. والحماية المدنية تخمده

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

أحمد حجازى يغيب عن مباريات مصر المتبقية فى أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

استعدادات بعثة الأهلى للسفر إلى أبوظبى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبى للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

فلسطين: وزير الخارجية الإسرائيلى يتعمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون