الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد القطارات الروسية والمحسنة والمكيفة بخط المنصورة - طنطا

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل، على مواعيد قطارات خط المنصورة - طنطا، وتنشر الدستور كافة مواعيد قطارات خط المنصورة طنطا وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة المواعيد بالكامل.

مواعيد قطارات المنصورة - طنطا

قطار 808 ثالثة محسنة الساعة 3:40 فجرًا، قطار 28 ركاب مطور الساعه 4:10 فجرا، قطار 584 مختلط (مكيف +محسن) الساعه5:15 فجرا، يلية قطار 948 مختلط (مكيف +محسن) الساعه 5:35 صباحا، قطار برقم 40 ركاب مطور الساعة 5:45 فجرًا.

جدول تشغيل قطارات خط المنصورة - طنطا

وبحسب جدول تشغيل قطارات خط المنصورة - طنطا، فيوجد قطار 1914 مختلط (مكيف+مميز) الساعه 6:25 صباحا، وقطار 42 ركابمطور الساعه 6:45  صباحا، وقطار 964 مختلط الساعة 7:35 صباحا، وقطار برقم 44 ركاب الساعة 7:45 صباحآ، وقطار 566 مختلط الساعة 9:00 صباحا، وقطار برقم 48 ركاب الساعة 9:10صباحا، وقطار برقم 50 ركاب الساعة 10:25 صباحا، وقطار برقم 52 ركاب الساعة 11:30صباحا، وقطار برقم 268 ركاب الساعة 12:30 ظهرا.

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ووفقا لجدول تشغيل خط المنصورة - طنطا، فيوجد قطار 292 ركاب الساعة 1:35 ظهرآ، وقطار برقم  56 ركاب الساعة 2:20 ظهر، وقطاربرقم 966 مختلط (مكيف + مميز ) الساعة 3:00 ظهرآ، وقطار برقم 58 ركاب الساعة 3:20 مساءا، وقطار برقم 60 ركاب الساعة 4:30 مساءا.

قطار 516 مختلط ألساعه 5:15 عصرا، وقطار برقم 994 مختلط (مكيف +مميز ) الساعة 5:40 مساءا، قطار 298 ركاب الساعة 6:10 مساءا، وقطار 64 ركاب الساعة 7:25 مساءا، وقطار 968 محسن ألساعة 8:55مساءا، وقطار 66 ركاب الساعة 10:00 مساءا، وقطار72 ركاب الساعة 11:10 مساءا.
 

ووفقا لجدول تشغيل خط المنصورة - طنطا، فأن مواعيد قطارات  طنطا إلى المنصورة، قطار 47 ركاب الساعة 5:00 فجرا، وقطار 49 ركابالساعة 6:00 صباحا، وقطار 51 ركاب الساعة 7:00 صباحًا، وقطار 297 ركاب، الساعة 7:35 صباحا، وقطار 965 مميز الساعة8:45 صباحا، وقطار 53 ركاب الساعه 9:30 صباحا، وقطار 967 مختلط  الساعة 11:10 صباحا، وقطار 55 ركاب الساعه 12:00 ظهرا، وقطار 807 محسن الساعة 1:30 ظهرآ، وقطار 59 ركاب الساعه 1:40 ظهرآ، وقطار 61 ركاب الساعه 2:25 ظهرآ، وقطار 949 مختلط الساعة 3:00 ظهرآ، وقطار 63 ركاب الساعه 3:20 ظهرآ، وقطار 65 ركاب الساعه 4:35 عصرآ، وقطار 587 مختلط الساعه5:10 عصرآ، وقطار 67 ركاب  الساعه 5:25 عصرا.

مواعيد قطارات الروسية قطارات الروسية والمحسنة مواعيد قطارات المنصورة - طنطا مواعيد قطارات المنصورة مواعيد قطارات خط المنصورة طنطا

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وائل لطفي

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