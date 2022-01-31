عيادة مستحدثة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية للأطفال المبتسرين في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية استحداث عيادة الأطفال المبتسرين بمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن خدمات العيادة تشمل الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية للأطفال المبتسرين، لافتة إلى أن مواعيد عمل العيادة يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأضافت الهيئة، أنه يحدث اعتلال الشبكية للأطفال المبتسرين بسبب ولادة الطفل قبل الشهر التاسع أو أوزانهم أقل من الطبيعي أو معاناة الطفل من أي أمراض تستدعي الدخول إلى الحضَّانة، مما يعرض الطفل إلى نسبة عالية من الأكسجين، ويؤثر على عدم اكتمال الشبكية أو توقف نموها، مما يستدعي المتابعة للاطمئنان على أن الأوعية الدموية وصلت للشبكية واستكملت نموها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد، مشيرًا إلى أنها أول مستشفى رمد حكومي معتمد بمصر، لاجتيازها المعايير القومية للاعتماد المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مما يضمن مطابقة خدماتها لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

ولفت السبكي، إلى أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الرمد التخصصي 30 سرير بالقسم الداخلي والطوارئ والعمليات والمناظير، إضافة إلى 7 عيادات خارجية "الحول، إصلاح الجفون، التجميل، المياه البيضاء، الشبكية والجسم الزجاجي، الجلوكوما، القرنية"، وتابع: أن المستشفى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، كما تضم أمهر الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى من الخبراء والأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مجال طب وجراحة العيون، والذي جعلها قلعة من قلاع طب وجراحة العيون بمصر.