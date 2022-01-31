الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بالشرابية

جثث
جثث

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فى مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسرب الغاز، بمنطقة الشرابية.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 7 أشخاص من أسرة واحدة سيدة وزوجها و5 من أبنائهم، فارقوا الحياة، نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسرب الغاز.

وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

7 أشخاص أسرة واحدة اختناق تسرب الغاز الشرابية

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