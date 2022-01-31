التحقيق في مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بالشرابية

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فى مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسرب الغاز، بمنطقة الشرابية.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 7 أشخاص من أسرة واحدة سيدة وزوجها و5 من أبنائهم، فارقوا الحياة، نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسرب الغاز.

وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.