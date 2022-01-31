انطلاق 7 قوافل دعوية إلى 7 محافظات في الجمعة الأولى من فبراير

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق 7 قوافل دعوية الجمعة الأولى من شهر فبراير 2022م، إلى7 مديريات: ( المنيا- دمياط - شمال سيناء- الوادي الجديد- المنوفية- أسيوط - البحيرة)،

يأتي ذلك في إطار مواصلة وتكثيف جهود واهتمام وزارة الأوقاف في العمل الدعوي بالمديريات الإقليمية، ووفاءً بأداء رسالتها في نشر الفكر المستنير وتحصين النشء من أي فكر متطرف، وحرصًا منها على تصحيح المفاهيم الخاطئة.

وذلك على النحو التالي:

1. - مديرية أوقاف المنيا( ملوي)

م - الاسم - الوظيفة - المسجد

1. - الشيخ / حسانين عبد الحكم حسانين - وكيل الوزارة - العرفاني

2. - الدكتور / عمر خليفة محمد جمعة - مدير الدعوة - اليوسفي

3. -الشيخ / محمود محمد توفيق - مدير المتابعة - الشيخ محمد

4. -الشيخ / أحمد عزمي عيداروس - مدير العلاقات العامة - الجسطينى

5. - الشيخ / إبراهيم رشدي عبدالرحمن - إمام وخطيب - العمال

6. - الشيخ / محمد عبدالحميد رجب - إمام وخطيب - المجيدي

7. - الشيخ / رجب فوزي محمد - إمام وخطيب - عمرو بن العاص

8. - الشيخ / طه ممدوح عبدالوهاب - إمام وخطيب - الري

9. - الشيخ / أحمد عبدالله رشوان - إمام وخطيب - الثانوية العسكرية

10. -الشيخ / مصطفى شعبان مصطفى - إمام وخطيب - الفتح

2. - مديرية أوقاف دمياط ( دمياط الجديدة)

م - الاسم - الوظيفة - المسجد

1. - الشيخ / محمد محمد عبد الفتاح سلامة - المدير العام - النور 6، بدمياط الجديدة

2. - الشيخ / علي إسماعيل علي صابر - مدير الدعوة - الروضة الشريفة بدمياط الجديدة

3. - الشيخ / محمد علي محمد الكناني - مسئول الإرشاد الديني - الأنصار بدمياط الجديدة

4. - الشيخ / يوسف نبيل أبو القاسم سابق - إمام وخطيب - المركز الإسلامي بدمياط الجديدة

5. - الشيخ / السيد علي السيد حسن - إمام وخطيب - الدعوة بدمياط الجديدة

6. - الشيخ / حسام الدين أحمد عبد العظيم - إمام وخطيب - المعز بدمياط الجديدة

7. - الشيخ / أنس أحمد رزق - إمام وخطيب - رياض الجنة بدمياط الجديدة

8. - الشيخ / أشرف محمد رمضان عبده - إمام وخطيب - الأمناء بدمياط الجديدة

9. - الشيخ / أحمد إبراهيم محمد بركات - إمام وخطيب - السيدة زينب بدمياط الجديدة

10. - الشيخ / ماجد منتصر محمد منتصر - إمام وخطيب - البخاري بدمياط الجديدة

3. - مديرية أوقاف شمال سيناء( الحسنة)

م - الاسم - الوظيفة - المسجد

1. - الشيخ / محمد محمد محمد شبانة - إمام وخطيب - الرحمن

2. - الشيخ / محمود وجيه محمد - إمام وخطيب - الشهيد مطاوع

3. - الشيخ / أحمد عبد الله السيد - إمام وخطيب - القرية الرائدة

4. - الشيخ / عادل مصطفى السيد - إمام وخطيب - القرية النموذجية بالجدي

5. - الشيخ / مجاهد جمال الباز - إمام وخطيب - التوحيد(بغداد)

6. - الشيخ / حسن أحمد سليمان - إمام وخطيب - السلام (بغداد)

7. - الشيخ / أحمد محمدي برعي النجار - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب

8. - الشيخ / رمضان أحمد على إسماعيل - إمام وخطيب - المجاهدين

9. - الشيخ / محمد أحمد محمد البدوي - إمام وخطيب - النور بالجدي

10. - الشيخ / - تامر محروس يوسف - إمام وخطيب - الرحمن (الجوفة)

4. مديرية أوقاف الوادي الجديد( باريس)

م - الاسم - الوظيفة - المسجد

1. - الشيخ / محمود سعد شاهين - مدير المديرية - المسجد الكبير

2. - الشيخ / رمضان يوسف صالح - مدير الدعوة - النور

3. - الشيخ / علي محمد حسن - إمام وخطيب - التوحيد

4. - الشيخ / إسلام محمود السيد محمد - إمام وخطيب - مكة

5. - الشيخ / محمد ناصر أحمد أيوب - إمام وخطيب - المدينة

5. مديرية أوقاف المنوفية (السادات)

م - الاسم - الوظيفة - المسجد

1. - الدكتور / كمال فوزي السباعي - وكيل المديرية - التوبة كفر داود

2. - الشيخ / رمضان فرحات السبكي - مدير الدعوة - الكبير المنطقة الأولى

3. - الشيخ / محمود محمد الدغمان - مسئول الإرشاد الديني بالمديرية - التقوى المنطقة الأولى

4. - الشيخ / رجب الخراشي - مدير الإدارة - النور المنطقة الرابعة

5. - الشيخ / تامر عبد الباقي عمارة - مفتش متابعة - تبارك المنطقة السابعة

6. - الشيخ / طارق صابر عبد الباري - مدير إدارة المتابعة - العزيز المنطقة الثانية

7. - الشيخ / قطب محمود عبد الرازق - مفتش متابعة - التوحيد المنطقة الثانية

8. - الشيخ / عبد الباسط زايد - مفتش متابعة - إمام المرسلين المنطقة 15

9. - الشيخ / محمد عبد الونيس - مفتش دعوة - علي بن أبي طالب المنطقة 12

10. - الشيخ / أسامة إبراهيم عبد الله - مفتش متابعة - الفتح المنطقة السادسة

6. مديرية أوقاف أسيوط ( أسيوط الجديدة)

م - الاسم - الوظيفة - المسجد

1. - د/ عاصم محمود قبيصى - وكيل الوزارة - الرحمة

2. - د/ عيد علي خليفة حسن - مدير عام الدعوة و البر - مسجد الهدى

3. - الشيخ/ محمد عبد اللطيف محمود - مدير الدعوة و المراكز الثقافية - مريم العذراء

4. - الشيخ / ناصر محمد السيد على - مكتب المتابعة - عمر بن الخطاب

5. - الشيخ/ محمود جميل محمود حسن - إمام وخطيب - الرضوان المدينة

6. - الشيخ/ أمين نشأت حامد - إمام وخطيب - آل شعيب

7. - الشيخ/ عصام ثابت صبرة - إمام وخطيب - الساعة

8. -الشيخ/ حسن أحمد على - إمام وخطيب - الوهاب

9. - الشيخ / محمود حسن محمود - إمام وخطيب - الصحابة

10. - الشيخ/ مصطفى حسن محمد حسن - إمام وخطيب - الرضوان الرحاب

7. مديرية أوقاف البحيرة ( وادي النطرون)

م - الاسم - الوظيفة - المسجد

1. - الشيخ / محمد محمود أبو حطب - وكيل الوزارة - النور

2. - الشيخ / مدني علي حميدة - إمام وخطيب - الهداية

3. - الشيخ / عبد اللاه أحمد حسنين - إمام وخطيب - التقوى

4. - الشيخ / يحي زكريا الشامي - إمام وخطيب - الفرقان

5. - الشيخ / عوض محمد عوض طايل - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب

6. - الشيخ / محمد رجب أبو سعدة - إمام وخطيب - عباد الرحمن

7. - الشيخ / محمد سعد محمد كشك - إمام وخطيب - الغفران

8. - الشيخ / حاتم فؤاد مزروع - إمام وخطيب - الفردوس

9. - الشيخ / فتحي عبدالكريم حسن شعبان - إمام وخطيب - الرحمة

10. - الشيخ / عبدالله عبدالمنعم الشرقاوي - إمام وخطيب - سيد الشهداء