الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال ندوة معرض الكتاب..

الرقابة الإدارية: مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود المجتمع

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية

شددت هيئة الرقابة الإدارية، على أهمية مكافحة الفساد تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

جاء ذلك خلال ندوة هيئة الرقابة الإدارية التي عقدت، مساء اليوم الاثنين، بعنوان "استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه نحو الجمهورية الجديدة" ضمن فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكدت أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الجهات العاملة بالمجتمع إلى جانب منظمات المجتمع المدني، وأن المواطن المصري هو اللبنة الأساسية في دعم الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية.

معرض القاهره الدولي للكتاب مكافحة الفساد الرقابة الإدارية المجتمع المدنى هيئة الرقابة الإدارية معرض القاهرة الدولى معرض الكتاب

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