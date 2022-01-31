الرقابة الإدارية: مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود المجتمع

خلال ندوة معرض الكتاب..

شددت هيئة الرقابة الإدارية، على أهمية مكافحة الفساد تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

جاء ذلك خلال ندوة هيئة الرقابة الإدارية التي عقدت، مساء اليوم الاثنين، بعنوان "استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه نحو الجمهورية الجديدة" ضمن فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكدت أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الجهات العاملة بالمجتمع إلى جانب منظمات المجتمع المدني، وأن المواطن المصري هو اللبنة الأساسية في دعم الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية.