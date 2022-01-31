الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مشيرة خطاب: الزيادة السكانية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان لابد من مواجهته

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادتها بالمشاركة في الندوة التي نظمها جناح الأزهر في النسخة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" موضحة أنها تشارك للعام الثاني على التوالي في الفعاليات التي يقيمها الأزهر الشريف في معرض الكتاب.

وأوضحت خطاب، أنه تكمن أهمية حقوق الإنسان في الحفاظ على جوهر الكرامة والإنسانية بشكل عام وتحقيق بيئة يستحقها الإنسان ويستطيع أن يعيش بها بالشكل المناسب اللائق به.

وأكدت أن الدولة أعلنت التزامها بحقوق الإنسان من خلال  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثل رؤية تم إعدادها بالتشاور بين الحكومة والمجتمع لضمان تمتع كل مصري ومصرية بكامل حقوقه غير منقوصة.

وتناولت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في حديثها وثيقة الاخوة الإنسانية باعتبارها رفيعة المستوى و ميثاق واضح التزمت به دول العالم المختلفة خاصة أنها تعتبر الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف و الفاتيكان.

وأشارت خطاب إلى أن أهمية الوثيقة تكمن في أنها نتاج عمل مشترك وحوار بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، وتحمل رؤيتهما لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين اتباع الأديان، وللمكانة والدور الذي ينبغي للأديان أن تقوم به عالمنا المعاصر.

وبيَّنت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يجب على المواطن كذلك أن يلتزم بواجباته كما التزمت الدولة بتنفيذ حقوقه، متطرقة إلى الزيادة السكانية وأنها تلتهم كل الجهود التي تقوم بها الدولة دون استفادة الجميع، مشددة أن الزيادة السكانية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، لا بد لنا ان نتصدى للقضية السكانية من منظور حقوق الانسان.

وذكرت رئيسة المجلس أن مبادرة حياة كريمة الذي يخدم عدة ملايين من المصريين تمثل أحد الأمثلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تلبية العديد من الحقوق مثل الحق في الصحى . السكن .التعليم وغيرها من الحقوق التي تعمل مبادرة حياة لتنفيذها للمواطنين .

حقوق الانسان الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض القاهره الدولي للكتاب البحوث الاسلامية الزيادة السكانية عضو مجمع البحوث الاسلامية المجلس القومي لحقوق الإنسان إستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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