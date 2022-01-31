المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات فى العجوزة

عاقبت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، عاطلا بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 7170 لسنة 2021 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 2492 لسنة ٢٠٢١ كلي شمال الجيزة، للمحكمة الجنائية، والمتهم فيها محمد ع ص ع، عاطل، لأنه بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة مركز العجوزة تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا بكمية من المواد المخدرة، ويقوم بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطه وما يحرزه، وبتفتيشه عثر معه على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول .

وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.