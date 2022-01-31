الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف سبب وفاة سيدة واثنين من أبنائها داخل شقتها بالتبين

ارشيفية
ارشيفية

تسلمت النيابة العامة بـ15 مايو والتبين، اليوم الاثنين، تحريات المباحث بشأن مصرع موظفة وابنتها ونجلها الطفل، أثناء نومهم خنقًا بالغاز، داخل شقتهم بمدينة التبين.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتبين حدوث تسرب غاز أثناء نوم الضحايا ووفاتهم متأثرين بالاختناق.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، بعثورهم على 3 جثث لربة منزل واثنين من أبنائها متوفين داخل شقتهم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل عمرها 46 سنة، وابنتها وعمرها 26 سنة، وطفلها 10 سنوات.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط المباحث أن الوفاة نتيجة حدوث تسرب غاز ووفاة الضحايا إثر الاختناق أثناء النوم.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.
 

النيابة العامة تحريات موظفة ابنتها نجلها الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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