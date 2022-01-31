الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم فى محاولة تهريب 100 ألف قرص مخدر عبر ميناء سفاجا

أمرت جهات التحقيق بحبس سارق حاول تهريب 100 ألف قرص مخدر حاول تهريبها عبر ميناء سفاجا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط، 100 ألف قرص مخدر، بحوزة تاجر بدائرة بالبحر الأحمر قبل تهريبها عبر ميناء سفاجا، وقدرت قيمة المضبوطات بمليون و700 ألف جنيه.

ورصد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد العناصر الإجرامية “مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم” واعتزامه إعداد وتجهيز شحنة كبيرة لعقار الكبتاجون المخدر، تمهيداً لتهريبها عبر إحدى الموانئ البحرية إلى إحدى الدول .

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى  والأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانئ والجهات المعنية، تم ضبط المتهم حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر.

وضبط بحوزته 103٫900 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر و700 قرص لعقار "سيتوتك" أدوية غير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالصيدليات ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3 ملايين و 700 ألف جنيه .

الداخلية وزارة الداخلية الأمن الوطني قسم شرطة مكافحة المخدرات سفاجا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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وائل لطفي

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