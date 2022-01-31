الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتصال هاتفى بين عباس وبلينكن قبل اجتماعات مرتقبة للمجلس الوطنى الفلسطينى

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء اليوم الإثنين، بحسب ما أعلن مسئول فلسطيني. 
 

وقال وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "مكالمة هاتفية جرت بين عباس وبلينكن تناولت آخر التطورات والمستجدات في المنطقة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. 
 

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي. 
 

وبحسب الوكالة جدد عباس التأكيد لوزير الخارجية الأمريكي أن الوضع الحالي "غير قابل للاستمرار، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين". 
 

وأكد عباس "أهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني". 
 

وشدد كذلك على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب "التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية". 
 

ونقلت الوكالة عن بلينكن تأكيده على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين وأهمية خلق أفق سياسي. 
 

وأشار بلينكن إلى إدراك إدارة بايدن للصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مؤكدا رفضها للاستيطان واعتداءات المستوطنين، والاجتياحات في مناطق السلطة الفلسطينية، ورفض طرد السكان وهدم البيوت، والتزام الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. 
 

وذكر بلينكن أنه سينقل إلى الرئيس بايدن والمسؤولين في إدارته عن التحديات والصعوبات التي تواجه الفلسطينيين، وأنه سيقوم بإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، والعمل المشترك مع الجميع للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 
 

وجاء الاتصال الهاتفي بين عباس وبلينكن قبل أيام من عقد اجتماعات مرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني وهيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير). 

فلسطين المستوطنين الادارة الامريكية الرئيس الفلسطيني القدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق

محمد صلاح قبل مباراة مصر والكاميرون: أمامنا عقبتان

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«صقيع وأمطار غزيرة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء حتى الأحد

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

«الأوقاف» تواصل تدريب 1000 مأذون شهريًا على مواجهة الطلاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

ماجد حبته

معضلة القهوة!

محمود خليل

بستان الاشتراكية.. والغمز فى «منسوب التدين»

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

صور

الإقبال يتزايد على معرض الكتاب.. والأطفال يتصدرون المشهد

استعدادات بعثة الأهلى للسفر إلى أبوظبى

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

محطة تل أبيب

المزيد

محمد بن راشد: مشاركة إسرائيل في معرض «إكسبو» يفتح مجالات عدة للتعاون

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل