الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سيدتين ورجل بتهمة إلقاء طفل رضيع بأحد شوارع 15 مايو

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس سيدتين ورجل، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بتهمة التسبب في وفاة رضيع وإلقاء جثته بالشارع بمدينة 15 مايو.

كما أمرت النيابة  العامة بـ15 مايو والتبين، بأخذ عينة من البصمة الوراثية "DNA" من جثة طفل عثر عليه ملقى بالشارع بدائرة القسم.

وأمرت بتشريح جثمان المتوفى والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثة.

وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من سيدة تدعى "إ. ا"، مفادها العثور على جثة طفل رضيع أثناء سيرها بالشارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ والفحص عثر على جثة طفل يبلغ من العمر يوم، متوفى وملقى بجانب الطريق.

وبالتحري وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث تبين أن المبلغة هي من قامت بإلقاء الطفل وقامت بإبلاغ المباحث لأبعاد الشبهة عنها.

تحفظت قوات الأمن عليها وبمواجهتها أقرت أن الطفل نجل شقيقتها وتدعي "غ. ا"، وهربت من زوجها منذ عام وتعرفت على شاب يدعي "ب. ق"، وحملت منه سفاحا في الطفل وبسبب تعاطيها أقراص منع حمل ولد الطفل متوفي، وعقب ولادته اختمرت في ذهنها فكرة اخذ الطفل من شقيقتها والقائه في الشارع.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط والدة الطفل وعشيقها والد الضحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

قاضي المعارضات حلوان حبس سيدتين رجل وفاة 15 مايو

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وائل لطفي

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