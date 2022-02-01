الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الشيخ رمضان عبد الرازق: الصلاة على النبى توسع الرزق وتقضى الحوائج

الشيخ رمضان عبد الرازق
الشيخ رمضان عبد الرازق

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن الصلاة على سيدنا النبي كنز عظيم ومنجم كبير، ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله عزوجل، وتقضى بها الحوائج، ويوسع الله رزق العبد بها، ويستجاب بها الدعاء.

وأضاف في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على"فيسبوك" أن الصلاة على النبي تكفى المرء ما أهمه، فقد قال الإمام الشوكاني الصلاة على سيدنا رسول الله تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، من كفاه الله الهم سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله له الذنب سلم من محن الآخرة.

وأشار إلى أن الصلاة على سيدنا النبي جاءت في الآية رقم 56 من سورة الأحزاب حيث قال الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، فعندما نصلى على النبي نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى.

ويرى الشيخ رمضان عبد الرازق أن الصلاة على النبي نكثر منها من خلال ما ورد في سورة الأحزاب، قائًلا: "يتبغى أن نلبس عدسات صورة الأحزاب، يعنى كما جاء في قوله (إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا)، فى وسط هذه الأجواء الصحابة يصلون على النبي، وكأن الصلاة على النبي كفيلة بشحن الإيمان والتخليص من المحن والشدائد.

وأكد على أن الصلاة على النبي تقضى الحوائج، وتعد امتثال لأمر الله بالصلاة عليه، وموافقة الملائكة في الصلاة على سيدنا النبي، كما يحصل المسلم على عشرات الحسنات، حيث يرفع الله بها عشر درجات، يكتب له عشر حسنات، ويمحى  الله عن المسلم في الصلاة الواحدة عشر سيئات.

ونوه بأن الصلاة على النبي سبب في استجابة الدعاء، وقضاء الحوائح، وأن الصلاة على النبي سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم، وغفران الذنوب وستر العيوب، و سببًا لكفاية العبد ما أهمه من أمور الدنيا.

الشيخ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الصلاة على سيدنا النبي كنز الحوائج الدعاء الدنيا والآخرة محن الدنيا لإمام الشوكاني

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