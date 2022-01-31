الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أفراد أصيبوا في حادث انقلاب دراجة

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تمهيدًا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث سير ووجود مصابين بنزلة الشوربجي بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية يستقلها 3 أشخاص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلابها ونتج عن ذلك إصابة كلا من "ه م " 17 عاما، "م ع" 16 عاما، "أ ح " 16 عاما بكسور وكدمات وسحجات، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.